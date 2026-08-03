Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Ladóczki Balázs)
Karácsony Gergely egyértelmű üzenetet küldött Magyar Péter kormányának: Budapest nem tud fizetni
Budapest költségvetésében nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésére szolgáló forrás, ezért a főváros nem tud fizetni – jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester ismét bírálta a rendszert, és arra emlékeztetett, hogy a fővárosi költségvetést a Tisza Párt és a Vitézy Dávid vezette frakció is megszavazta.
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