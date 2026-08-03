Ferencváros FTCeurópa-ligaKonferencialigaETO FCDVSC

Biztosan régi ismerőssel küzd európai főtábláért a Fradi

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A hétfői sorsolások után immár valamennyi magyar klub potenciális UEFA-főtáblára vezető útja ismert. A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszába a Trabzonspor legyőzésével juthat el, az FTC-vel ellentétben a török klub csak az utolsó fordulóban csatlakozik a kvalifikációhoz. Ha a Fradi nem jut el eddig a párharcig, azaz kiesik a Górnik Zabrze ellen, akkor a Konferencialiga-selejtezőben is nehéz dolga lesz az FTC-nek, itt a Monaco vár rá. Az ETO FC lengyel vagy feröeri, a DVSC finn vagy liechtensteini rivális ellen zárja a Kl-selejtezőt, ha a harmadik fordulóból továbblép.

Koczó Dávid
2026. 08. 03. 14:38
Az FTC két párharcot már nyert az Európa-liga selejtezőjében, a főtábláért a török Trabzonspor lehet a magyar rekordbajnok ellenfele Fotó: Ladóczki Balázs
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A Ferencváros a legutóbbi hét idényben kivétel nélkül eljutott valamelyik UEFA-sorozat főtáblájára, s ha a Górnik Zabrzét legyőzi, ez a sorozat biztosan tovább tart majd. Ebben az esetben a Trabzonspor–FTC párharc győztese az Európa-liga, a vesztese a Konferencialiga alapszakaszában játszik majd.

A Kl-sorsolás viszont extra nyomás helyezett a Fradira és lengyel riválisára: a kieső a Monaco ellen könnyen teljesen lemaradhat az európai kupaőszről.

 

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