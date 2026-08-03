Biztosan régi ismerőssel küzd európai főtábláért a Fradi

A Ferencváros a legutóbbi hét idényben kivétel nélkül eljutott valamelyik UEFA-sorozat főtáblájára, s ha a Górnik Zabrzét legyőzi, ez a sorozat biztosan tovább tart majd. Ebben az esetben a Trabzonspor–FTC párharc győztese az Európa-liga, a vesztese a Konferencialiga alapszakaszában játszik majd.

A Kl-sorsolás viszont extra nyomás helyezett a Fradira és lengyel riválisára: a kieső a Monaco ellen könnyen teljesen lemaradhat az európai kupaőszről.