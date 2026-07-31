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Embertelen nagy melóról beszélt a Fradi edzője a hollandok bravúros kiejtése után

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A Fradi 2-2-es döntetlent játszott csütörtök este a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A magyar csapat összesítésben 4-3-al jutott a következő fordulóba. A mérkőzés utáni nyilatkozatokból kiderült, hogy a magyar csapatnak elképesztő erőket kellett mozgósítania azért, hogy meglegyen a továbbjutás. Borbély Balázs edző és Dibusz Dénes is kiemelte a Fradi-közönség nagyszerű szurkolását.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 5:45
Borbély Balázs szerint nagyon nehéz feladatot oldott meg a Fradi a Twente ellen Fotó: PETER LOUS Forrás: NurPhoto
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Dibusz Dénes 500. Fradi-meccse után elégedett volt

A magyar csapat kapujában Dibusz Dénes az 500. mérkőzését játszotta le a Ferencváros színeiben. Ő így beszélt a lefújást követően: „Ötös skálán ötöst adnék erre a párharcra. Nagyon jó erőkből álló ellenfelet ütöttünk ki, most is azt mondom, ez óriási dolog. Emberhátrányban nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani. Ez nagyon nagy siker a klubnak és a magyar futballnak is. Az első mérkőzés tapasztalatait igyekeztünk használni. Amíg teljes létszámban voltunk, mindent kontrolláltunk. 

Ferencvaros player Denes Dibusz during the UEFA Europa League second qualifying round match between FC Twente and Ferencvaros at Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede, the Netherlands. (Photo by Peter Lous/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)
Dibusz Dénes az 500. meccsét játszotta a Fradi színeiben a Twente ellen - Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Emberhátrányban a végén kissé elfáradtunk, de rendszert is váltottunk. 

Nem jöttek a szélső segítések, mert öt védővel álltunk fel, jöttek a beadások, a hollandok meg igyekeztek magassági fölényt kialakítani.

Fizikálisan óriási fölénybe kerültek, ezért egyenlítettek. Ebből tanulunk a jövőre nézve. A lényeg, hogy az egyenlítés után kihúztuk a hátralévő perceket. Le a kalappal a srácok és a közönség előtt.”

A tizenegyest lövő játékos majdnem elfelejtette a dolgát

A Fradi első góljának szerzője, Toon Raemaekers nyilakozata érdekes momentumot villantott fel: „Amíg nem kerültünk emberhátrányba, folyamatosan kontrolláltuk a meccset, de a kiállítás alaposan megváltoztatott mindent. A piros lap nagyon szerencsétlen ügy volt. Emberhátrányban többet kellett a védekezésre fókuszálni. Igy jött a második gólunk. A vége nagyon izgalmas volt, főleg akkor, amikor a hollandok három kétméteres csatárral rohamoztak. Ekkor azért keményen küzdöttünk a védelemben, s voltak hibák is. Összességében az első félidőben sokkal jobban játszottunk. Emberhátrányban nehezebb volt a hollandokat a kaputól távol tartani, de ezt is megoldottuk. 

Ez volt az első tizenegyesem, amit nem tizenegyespárbajban végeztem el.

Nem is jutott rögtön eszembe, hogy én voltam kijelölve a tizenegyes végrehajtására, úgy kellett szólni, hogy menjek már oda elvégezni” – fejezte be nyilatkozatát Toon Raemaekers.

Lengyel ellenfél jön a folytatásban

A Fradi ezzel a továbbjutással az Európa-liga harmadik selejtezőkörébe került, ott pedig egy hét múlva hazai pályán kezd a lengyel Górnik Zabrze ellen. Ha a Ferencváros azt a párharcot is megnyeri, akkor már biztosan főtáblás lesz a Konferencialigában.

 

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