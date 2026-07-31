Embertelen nagy melóról beszélt a Fradi edzője a hollandok bravúros kiejtése után

Dibusz Dénes 500. Fradi-meccse után elégedett volt

A magyar csapat kapujában Dibusz Dénes az 500. mérkőzését játszotta le a Ferencváros színeiben. Ő így beszélt a lefújást követően: „Ötös skálán ötöst adnék erre a párharcra. Nagyon jó erőkből álló ellenfelet ütöttünk ki, most is azt mondom, ez óriási dolog. Emberhátrányban nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani. Ez nagyon nagy siker a klubnak és a magyar futballnak is. Az első mérkőzés tapasztalatait igyekeztünk használni. Amíg teljes létszámban voltunk, mindent kontrolláltunk.

Dibusz Dénes az 500. meccsét játszotta a Fradi színeiben a Twente ellen - Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Emberhátrányban a végén kissé elfáradtunk, de rendszert is váltottunk.

Nem jöttek a szélső segítések, mert öt védővel álltunk fel, jöttek a beadások, a hollandok meg igyekeztek magassági fölényt kialakítani.

Fizikálisan óriási fölénybe kerültek, ezért egyenlítettek. Ebből tanulunk a jövőre nézve. A lényeg, hogy az egyenlítés után kihúztuk a hátralévő perceket. Le a kalappal a srácok és a közönség előtt.”

A tizenegyest lövő játékos majdnem elfelejtette a dolgát

A Fradi első góljának szerzője, Toon Raemaekers nyilakozata érdekes momentumot villantott fel: „Amíg nem kerültünk emberhátrányba, folyamatosan kontrolláltuk a meccset, de a kiállítás alaposan megváltoztatott mindent. A piros lap nagyon szerencsétlen ügy volt. Emberhátrányban többet kellett a védekezésre fókuszálni. Igy jött a második gólunk. A vége nagyon izgalmas volt, főleg akkor, amikor a hollandok három kétméteres csatárral rohamoztak. Ekkor azért keményen küzdöttünk a védelemben, s voltak hibák is. Összességében az első félidőben sokkal jobban játszottunk. Emberhátrányban nehezebb volt a hollandokat a kaputól távol tartani, de ezt is megoldottuk.

Ez volt az első tizenegyesem, amit nem tizenegyespárbajban végeztem el.

Nem is jutott rögtön eszembe, hogy én voltam kijelölve a tizenegyes végrehajtására, úgy kellett szólni, hogy menjek már oda elvégezni” – fejezte be nyilatkozatát Toon Raemaekers.