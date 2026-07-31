UEFAFIFAFIFA-botrány

Az UEFA most ordít, de amikor lehetett volna, mély csöndben maradt

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Egyre nagyobb botrány robban ki Gianni Infantino őrült tervéből, amely arról szól, hogy a FIFA elnöke a labdarúgó-világbajnokságok kereskedelmi és marketingjogainak egy részét kiszervezné és egy olyan vállalatcsoport kezébe adná, amely az Egyesült Államok elnökének családjával áll kapcsolatban. Mi jöhet még ebben a botrányban? Egyáltalán meghátrálásra lehet-e késztetni az elszánt FIFA-elnököt? Miért álságos az UEFA mostani fellépése? Ezekről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2026. 07. 31. 5:55
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