Az UEFA most ordít, de amikor lehetett volna, mély csöndben maradt
Egyre nagyobb botrány robban ki Gianni Infantino őrült tervéből, amely arról szól, hogy a FIFA elnöke a labdarúgó-világbajnokságok kereskedelmi és marketingjogainak egy részét kiszervezné és egy olyan vállalatcsoport kezébe adná, amely az Egyesült Államok elnökének családjával áll kapcsolatban. Mi jöhet még ebben a botrányban? Egyáltalán meghátrálásra lehet-e késztetni az elszánt FIFA-elnököt? Miért álságos az UEFA mostani fellépése? Ezekről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.
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