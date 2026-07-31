vizes Európa-bajnokságKós HubertRasovszky KristófMilák Kristófúszás

Kórházba került úszónőnk mégsem bojkottálja az Eb-t, visszatérnek az oroszok

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Nyolc év után az első olyan vizes Európa-bajnokság rajtol ma Párizsban, amelyen minden ország legjobbjai indulhatnak. Ez azt jelenti, hogy visszatérnek az ukrajnai háború miatt eltiltott orosz és fehérorosz versenyzők. A magyar küldöttség három sportágban érdekelt, a legnagyobb reményeket ezúttal is az úszókhoz fűzhetjük: mindhárom párizsi olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf visszatér az Eb-n a francia fővárosba.

Szalay Attila
2026. 07. 31. 6:25
Rasovszky Kristóf két éve olimpiai bajnok volt a Szajnában, most a vizes Európa-bajnokságon tér vissza Párizsba Fotó: AFP/David Goldman
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A helyzet azóta mérséklődött: Fábián a korábbi bojkottfenyegetése ellenére vállalja az indulást. Ennek oka, hogy júliusban két nap kivételével mindig határértéken belüli volt a Szajna vízminősége. A szervezők az olimpiaihoz képest másik útvonalat jelöltek ki, a vizet naponta ellenőrzik, annak romlása esetén B tervvel is készülnek. A magyar nyílt vízi csapatban a nőknél Fábián mellett a tavaly tíz kilométeren Eb-győztes Mihályvári-Farkas Viktória, a férfiaknál pedig Rasovszky és Betlehem mellett a fiatal Kovács-Seres Hunor kapott helyet.

Milák Kristóf két év után újra világversenyen

A medencés úszóversenyeket augusztus 10–16. között rendezik meg, huszonegy magyar úszó részvételével. A két éve Párizsban 200 háton olimpiai bajnok Kós Hubert várhatóan öt egyéni számban és váltóban is rajthoz áll. Az Eb-t arra is felhasználja, hogy véglegesítse programját a 2027-es budapesti világbajnokságra, amelynek menetrendje már a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjához igazodik. 

Kós Hubert és Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpia után visszatérnek sikereik színhelyére az Eb-n
Kós Hubert és Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpia után visszatérnek sikereik színhelyére az Eb-n Fotó: JACK GUEZ / AFP

Milák Kristóf szereplése ugyancsak a magyar csapat egyik fő attrakciója lehet. A párizsi olimpia óta – amelyen 100 pillangón szerzett aranyérmet – most először indul világversenyen, miután a tavalyi vb-t kihagyta. Várhatóan elmarad a visszavágója a régi fő számában, 200 pillangón 2024-ben őt legyőző francia sztár, Léon Marchand ellen, mert Milák a felkészülési időszakban inkább a rövidebb távokra fókuszált.

Adam Peaty kiborult, az Eb-től függ a jövője

A külföldi klasszisok közül Adam Peaty számára a szokásosnál is nagyobb lesz a tét. Újdonság, hogy a háromszoros olimpiai bajnok brit a házassága óta Adam Ramsay-Peaty néven versenyez, miután feleségül vette a sztárséf, Gordon Ramsay lányát. Az új név egyelőre nem hozott szerencsét: nemrég a glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon 100 és 50 mellen is „csak” bronzérmes lett. Peaty ezután könnyek között fakadt ki: 

Mi értelme minden reggel 5.30-kor kelnem és úsznom? Mi értelme az összes megtett méternek? Mi értelme állandóan kimerültnek lenni vagy családi eseményekről lemaradni az edzések miatt?

– tette fel a költői kérdéseket feldúltan.

A 31 éves mellúszó a párizsi Eb alapján dönti el, hogy folytatja-e a Los Angeles-i olimpiáig.

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