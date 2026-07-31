KonferencialigaPaksi FCBognár GyörgyEkl-selejtezőEfraín JuárezETO FCDebreceni VSC

Juárez szerint Európában is ritka a győriek bravúrja; Bognár nem akart hosszabbítást

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Mindhárom magyar csapat döntetlent játszott a labdarúgó Konferencialiga-selejtező második fordulójának csütörtöki visszavágóján. A Paksnak ez kiesést, a Debrecennek és az ETO-nak viszont továbbjutást ért. Bognár György, Gert Rammel és Efraín Juárez is értékelt.

Wiszt Péter
2026. 07. 31. 7:03
Efraín Juárez a luxemburgi Atert Bissen ellen még nem szerezte meg első hazai győzelmét az ETO FC kispadján Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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A Debrecen 1-0-s összesítéssel búcsúztatta az örmény Pjunik Jerevánt
A Debrecen 1-0-s összesítéssel búcsúztatta az örmény Pjunik Jerevánt. Forrás: DVSC

Az ETO Park közönsége füttyszóval reagált arra, hogy a bajnok győriek nem tudták kettős győzelemmel búcsúztatni luxemburgi riválisukat úgy sem, hogy a visszavágón egy órán keresztül emberelőnyben játszottak. Efraín Juárez elismerte, hogy javulni kell erőnlétileg és mentálisan is, és a játékosok is tudják, hogy hozzáállásbeli problémáik vannak. Hozzátette, azért büszke csapatára, mert a lefújás pillanatában nyolc U20-as játékos volt a pályán.

Nem tudom, hogy volt-e valaha olyan csapat Európában, amely ilyen sok fiatallal a pályán harcolt ki továbbjutást.

Ez a klubnak is büszkeség, menni kell tovább és tapasztalatokat gyűjteni – mondta a mexikói tréner, aki megérti a szurkolók véleményét, de kéri a közönség türelmét, mert az ETO jelenleg még építkezési fázisban van.

Jövő héten az ETO Rigában, a Debrecen pedig odahaza lép pályára a harmadik Kl-selejtezőkör odavágóján.

 

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