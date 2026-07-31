Juárez szerint Európában is ritka a győriek bravúrja; Bognár nem akart hosszabbítást

Az ETO Park közönsége füttyszóval reagált arra, hogy a bajnok győriek nem tudták kettős győzelemmel búcsúztatni luxemburgi riválisukat úgy sem, hogy a visszavágón egy órán keresztül emberelőnyben játszottak. Efraín Juárez elismerte, hogy javulni kell erőnlétileg és mentálisan is, és a játékosok is tudják, hogy hozzáállásbeli problémáik vannak. Hozzátette, azért büszke csapatára, mert a lefújás pillanatában nyolc U20-as játékos volt a pályán.
Nem tudom, hogy volt-e valaha olyan csapat Európában, amely ilyen sok fiatallal a pályán harcolt ki továbbjutást.
Ez a klubnak is büszkeség, menni kell tovább és tapasztalatokat gyűjteni – mondta a mexikói tréner, aki megérti a szurkolók véleményét, de kéri a közönség türelmét, mert az ETO jelenleg még építkezési fázisban van.
Jövő héten az ETO Rigában, a Debrecen pedig odahaza lép pályára a harmadik Kl-selejtezőkör odavágóján.
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