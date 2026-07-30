FerencvárosEurópa-liga-selejtezőFC Twente

Hihetetlenül izgalmas lett a Fradi meccse, de megvan a továbbjutás az Európa-ligában

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Óriási Fradi-szív, 2-2-es döntetlen és megvan a továbbjutás az Európa-ligában! A Fradi azt is elviselte, hogy több mint egy félidőn keresztül emberhátrányban játsszon, a magyar csapat 2-0-ra is vezetett, de a meccs hajrájában két gólt kapott. Ennek ellenére továbbjutott az Európa-liga selejtező harmadik körébe, ahol egy hét múlva a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele.

Magyar Nemzet
2026. 07. 30. 22:24
A Fradi gólöröme az első félidőben belőtt tizenegyes után Fotó: Ladóczki Balázs
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Fradi-góllal kezdődött a második félidő

A második félidő a hollandok számára amolyan mindent vagy semmit 45 percnek ígérkezett. Ehhez képest a Fradi emberhátrányból növelte az előnyét. Az első meccsen két gólt szerző Joseph saját térfelén szerzett egy labdát, végigsprintelt a bal szélen, majd 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Micsoda teljesítmény, micsoda gól volt ez, 2-0 a Ferencváros javára, összesítésben pedig már 4-1 volt az állás. Ez aztán tényleg örömteli fordulat volt. 

A hollandok kezdték elveszíteni a fejüket, egyre indolensebben játszottak. Sokat reklamáltak, ezzel pedig csak azt érték el, hogy a magyar közönség folyamatosan fütyülte őket. Aztán a 66. percben a Twente helyzete maradt ki, amikor Weidmann 20 méteres lövését védte az 500. mérkőzését az FTC színeiben játszó Dibusz Dénes. Az idő múlásával egyre magabiztosabban játszott a Fradi, amely a mérkőzésnek ezen szakaszában tényleg tanári módon futballozott. De az emberhátrány nagyon kemény ügy volt a zöld-fehérek számára. 

A 79. percben egy utolsó, nagy rohamra indult a Twente, ami a hollandok szépítő gólját eredményezte. 

Egy holland beadás után Weghorst feje emelkedett ki, ő bólintott a kapuba. 2-1, ezzel azonban még mindig a Fradi volt jóval kedvezőbb helyzetben. Az viszont biztos, hogy a Twente egyetlen pillanatig nem adta fel. Már-már azt hittük, hogy meglesz az újabb győzelem, de a Twente nem sokkal a szépítő gólja után újabb találatot ért el. 

A 86. percben baloldali beadás után Hesselink fejelt Dibusz kapujába. 2-2, ezzel egycsapásra nagyon izgalmas lett a helyzet, hiszen a Twente egy gólra volt a hosszabbítás kiharcolásától. 

A Fradi emberhátrányban hősiesen küzdött, mást nem is tehetett már. A 91. percben Zachariassen még kihagyott egy ziccert, de ez már nem osztott, nem szorzott, bár a kedvünk sokkal jobb lett volna, ha bemegy. Nem ment be, de ekkor már mindenki a megváltó hármas sípszót várta. Ez meg is érkezett. 

Ezzel a döntetlennel a Fradi bejutott az Európa-liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol egy hét múlva a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele. Annak a párharcnak az első meccsét Budapesten játsszák majd.

Európa-liga selejtező, második forduló, második mérkőzés: Ferencváros–Twente (holland) 2-2 (1-0). Továbbjutott a Ferencváros 4-3-as összesítéssel.

 

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