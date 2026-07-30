Ennyi volt: leállítják a Paksi Atomerőművet, Magyar Péter az Orbán-kormányra mutogat

A lakosságtól is önkorlátozást kérnek
A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban használják a nagy energiaigényű berendezéseket.
Külön kiemelte az elektromos autók töltésének elhalasztását, valamint a légkondicionálók takarékos használatát.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy létezik egy előre kidolgozott rotációs kikapcsolási terv, amelyet azonban kizárólag végső esetben alkalmazna a rendszerirányító.
Elmondása szerint erre csak akkor kerülne sor, ha az import, az erőművi tartalékok, valamint a nagyfogyasztók önkéntes korlátozása sem lenne elegendő az országos villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásához.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kórházak, a szociális intézmények és a kritikus infrastruktúrák kiemelt védelmet élveznek, és jelenleg – a rendkívüli helyzet ellenére – az ország energiaellátása még biztosított.
Beszéde végén Magyar Péter úgy fogalmazott: a következő napokban és hetekben az állam, az energiaszektor, az ipari szereplők és a lakosság együttműködésére lesz szükség annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a súlyosabb korlátozásokat, illetve egy esetleges országos rendszerösszeomlást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!