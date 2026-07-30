Ennyi volt: leállítják a Paksi Atomerőművet, Magyar Péter az Orbán-kormányra mutogat

A lakosságtól is önkorlátozást kérnek

A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban használják a nagy energiaigényű berendezéseket.

Külön kiemelte az elektromos autók töltésének elhalasztását, valamint a légkondicionálók takarékos használatát.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy létezik egy előre kidolgozott rotációs kikapcsolási terv, amelyet azonban kizárólag végső esetben alkalmazna a rendszerirányító.

Elmondása szerint erre csak akkor kerülne sor, ha az import, az erőművi tartalékok, valamint a nagyfogyasztók önkéntes korlátozása sem lenne elegendő az országos villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásához.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kórházak, a szociális intézmények és a kritikus infrastruktúrák kiemelt védelmet élveznek, és jelenleg – a rendkívüli helyzet ellenére – az ország energiaellátása még biztosított.

Beszéde végén Magyar Péter úgy fogalmazott: a következő napokban és hetekben az állam, az energiaszektor, az ipari szereplők és a lakosság együttműködésére lesz szükség annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a súlyosabb korlátozásokat, illetve egy esetleges országos rendszerösszeomlást.