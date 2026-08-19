Migráns kiskorúakat helyeznének át a spanyol szárazföldre Ceutáról

A Cadena Ser rádió szerdán megjelent és az Ifjúsági és Gyermekügyi Minisztérium forrásai által megerősített beszámolója szerint van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi a gyermekvédelmi szervezetek számára, hogy gondozást és támogatást nyújtsanak a legkiszolgáltatottabb gyermekeknek, köztük a lányoknak. A terv az, hogy ezek a szervezetek ezt a spanyol szárazföldön átalakított létesítményekben tegyék, de anélkül, hogy a gyámságot az önkormányzatokra ruháznák át.

Ez megkerülné a Néppárt és Vox által kormányzott közösségek esetleges ellenállását a migráns gyermekek gyámságának átvételével szemben, akiket a szárazföldön kellene szétosztani.

Az Ifjúsági és Gyermekügyi Minisztériumon belüli források szerint „ezt a tervet sürgősen végrehajtják egy meghatározott számú kiskorúra vonatkozóan, akiket jelenleg körülbelül 500-ra becsülnek”, bár ez a szám „a folyamat során változhat”. Rubén Pérez, a Gyermekügyi Államtitkár múlt vasárnap óta Ceutában tartózkodik, és „ezen az átfogó befogadási terven dolgozik”.

Más források megerősítik és pontosítják, hogy 500 kiskorú migráns lány áthelyezését tervezik a spanyol szárazföldre.

A Néppárt szenátusi szóvivője, Alicia García azonban szerdán kijelentette, hogy véleménye szerint „a migráns gyermekek legjobb érdeke minden esetben az, hogy visszatérjenek családjukhoz vagy hazájuk gyermekvédelmi rendszerébe”. Utalva arra, hogy az Európai Unió Marokkót biztonságos országnak minősítette, a Néppárt vezetője követelte „a Ceutában illegálisan tartózkodó gyermekek és minden migráns visszatérését”, ezzel elutasítva a Gyermekvédelmi Minisztérium által javasolt új formulát.