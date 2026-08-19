Böde Dániel rossz hírt kapott, de eltökélt, hogy negyvenévesen visszatér
Böde Dániel, a labdarúgó NB I kétszeres gólkirálya idén ősszel aligha játszhat a Paks színeiben. A tolnai klub hivatalos honlapján hozta nyilvánosságra, hogy Böde műtétre szorul, s a paksi vezetőedző, Bognár György múlt heti nyilatkozatával ellentétben nem 1-2, hanem 3-4 hónapos kihagyással kell számolnia a támadónak, aki így csak a 40. születésnapja után után léphet újra pályára.
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