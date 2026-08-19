Három kihagyhatatlan előadás vár a Kolozsvári Magyar Napokon

A király halódik című előadás Fotó: Biró István

Șofron a román nyelvű Făclia lapban megjelent színházi kritikájában méltatta a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadását. Dicsérte Both András letisztult díszletét, ahol az üres tér az egzisztenciális űr érzetének kifejeződéseként jelenik meg. Balogh Angéla jelmezeiről megjegyezte, hogy azok nemcsak a szereplők státuszát, hanem leépülésük fokát is pontosan érzékeltetik.

A produkciót beválogatták a bukaresti Országos Színházi Fesztivál (FNT) 36. kiadásának programjába, de szerepelni fog a várnai 2. Fekete-tengeri Nemzetközi Színházi Fesztiválon is.

Nem vagyok itt

A Kolozsvári Állami Magyar Színház Magyar Napok keretében játszott előadásainak sorát vasárnap, augusztus 23-án este 8 órától a Nem vagyok itt című előadás zárja a Stúdióban. A produkció Karácsonyi Zsolt Belső tízezer című művének felhasználásával készült, a színpadi adaptációt Gyarmati Kata és Mezei Kinga írta, koncepciója és rendezése Mezei Kinga munkája. Az előadás középpontjában az Öreg áll, akinek emlékei egyre inkább szétcsúsznak, egymásba folynak, ismétlődnek és eltűnnek. Miközben a valóság határai fokozatosan bizonytalanná válnak, a legmélyebb én továbbra is kapaszkodókat keres az emlékfoszlányok között. A Nem vagyok itt a 2025/2026-os évad utolsó bemutatójaként került színre júniusban, és egyben egy kortárs erdélyi magyar irodalmi mű sajátos színpadi újragondolása.

Nem vagyok itt című előadás Fotó: Biró István

A József Attila-díjas költő, író, műfordító, a kolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjének könyvéről Vida Gábor író, szerkesztő, a Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője úgy írt:

A fiatalokat olykor nagyon érdekli az öregség, talán mert kíváncsiak egy másik létállapotra, ami még itt van. Az öregeket már kevésbé érdeklik a fiatalok, itt vannak még, de mások. Az alászállás talán nem is az öregségbe vagy a másba vezet, hanem a teljességbe, az egészbe. A hős útja is véget ér egyszer. Hogy mi van odaát, azt senki sem tudja, pedig legalább ezer könyvet írtak róla, és még több emlékeztetőt.

Mindhárom előadás magyar nyelven, román és angol felirattal látható.