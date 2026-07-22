A torzulások nélküli Kolozsvár

Kolozsvárra ma nem egyszerű eljutni Budapestről. Nagyvárad irányából a vasutat jó ideje javítják, villamosítják, miközben az időtlen idők óta szakaszaiban épülő észak-erdélyi autópálya építése is csak döcög. A Királyhágó felé vezető megszokott útszakasz a Báródságon és Kalotaszegen át viszont továbbra is szolgál bennünket. Ez az az út, amely utazók millióit vezette be eddig is Kolozsvár sokat megélt főterére. Aki először indul neki a városnak, annak itt kell kezdenie a felfedezést. Itt kell beszívni mélyen a kolozsvári levegőt, hogy abból egy piciny köbcenti mindig megmaradjon a tüdőnkben, mert ha akarjuk, ha nem, úgyis így fog történni. Kolozsváron mások a nyarak, mint a Királyhágón túl, és mások a telek is, de valójában minden évszak sajátos és varázslatos. A település ódon magyar múltja pedig lépten-nyomon visszaköszön az utazónak, akinek van szeme a látásra. Én magam tízévesen, 1991-ben kötöttem örök barátságot a kincses várossal, amikor szüleimmel egy jó bőre szabott vakáción legalább egy hetet eltöltöttünk itt. Azelőtt csak Aradon és Temesváron időztem hosszabban Váradon kívül, Mátyás városa viszont egy teljesen más jellegű város képét és arcát fedte fel előttem.

Anyám s apám kiválóan ismerte Kolozsvárt, így meg is kaptam a lehető legjobb idegenvezetőket. A régi, rézkilincses szobákat rejtő Astoria Szállóban laktunk a Szamos partján. Földszintjén egy kezdetleges „játékbalang” üzemelt, mindenféle különleges flipperrel. Még ma is őrzök egy zsetont innen, amit már aligha tudnék felhasználni, hiszen – megrökönyödésemre – egy bank székházává vált az egykori hotelépület.