Rendkívüli

Lábbal tiporja a demokráciát Magyar Péter a francia elnökválasztás esélyese szerint

mátyáskirályhágómagyar

A torzulások nélküli Kolozsvár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kolozsváron mások a nyarak, mint a Királyhágón túl, és mások a telek is, de valójában minden évszak sajátos és varázslatos. A település ódon magyar múltja pedig lépten-nyomon visszaköszön az utazónak, akinek van szeme a látásra.

Balázs D. Attila
2026. 07. 22. 6:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kolozsvárra ma nem egyszerű eljutni Budapestről. Nagyvárad irányából a vasutat jó ideje javítják, villamosítják, miközben az időtlen idők óta szakaszaiban épülő észak-erdélyi autópálya építése is csak döcög. A Királyhágó felé vezető megszokott útszakasz a Báródságon és Kalotaszegen át viszont továbbra is szolgál bennünket. Ez az az út, amely utazók millióit vezette be eddig is Kolozsvár sokat megélt főterére. Aki először indul neki a városnak, annak itt kell kezdenie a felfedezést. Itt kell beszívni mélyen a kolozsvári levegőt, hogy abból egy piciny köbcenti mindig megmaradjon a tüdőnkben, mert ha akarjuk, ha nem, úgyis így fog történni. Kolozsváron mások a nyarak, mint a Királyhágón túl, és mások a telek is, de valójában minden évszak sajátos és varázslatos. A település ódon magyar múltja pedig lépten-nyomon visszaköszön az utazónak, akinek van szeme a látásra. Én magam tízévesen, 1991-ben kötöttem örök barátságot a kincses várossal, amikor szüleimmel egy jó bőre szabott vakáción legalább egy hetet eltöltöttünk itt. Azelőtt csak Aradon és Temesváron időztem hosszabban Váradon kívül, Mátyás városa viszont egy teljesen más jellegű város képét és arcát fedte fel előttem.

Anyám s apám kiválóan ismerte Kolozsvárt, így meg is kaptam a lehető legjobb idegenvezetőket. A régi, rézkilincses szobákat rejtő Astoria Szállóban laktunk a Szamos partján. Földszintjén egy kezdetleges „játékbalang” üzemelt, mindenféle különleges flipperrel. Még ma is őrzök egy zsetont innen, amit már aligha tudnék felhasználni, hiszen – megrökönyödésemre – egy bank székházává vált az egykori hotelépület.

Mindent aprólékosan bejártunk annak idején az egykori vármegyeszékhelyen. Anyám érezhetően teljesen más lelkiállapotban mesélt a hely rejtelmeiről, s valami mély nyugodtsággal vezetett fel a fellegvárra, majd le a Farkas utcába, utána Mátyás szülőházához, s onnan karnyújtásnyira a frissen alakult Röser antikváriumába. Aztán jött a botanikus kert, ahonnan egy nagy zacskónyi tobozt gyűjtöttem össze az egzotikus fenyők alól, s lehet, hogy a Házsongárdba is elmentünk, de erre már nem emlékszem. Ám ettől függetlenül emlékezetes és örökre bevésődött időtlen nyáridő lett az a kolozsvári nyár. Olyan, amilyet önöknek, értő Kárpát-medence járóknak is csak jó szívvel kívánhatok, mert Kolozsvárról akkor sem feledkezhetünk meg, ha vészjósló időket él át az anyaország.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekeurópai unió

Megszűnt a jogállam, 1956 örökségét lebontja a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a színfalak mögött, néhány milliárd euró fejében lepaktált a brüsszeli globalistákkal és nemzeti függetlenségünk egy részét gond nélkül elkótyavetyélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.