Vármegyéink védelmében

Meg kell vallanom, azt terveztem, hogy kiadatom könyvben ezt a sorozatot, hiszen Bács-Bodrogon, Vason, a felvidéki Árván, az erdélyi Szebenen, a tengermelléki Lika-Korbaván és a háromfelé szaggatott Ugocsa vármegyén kívül minden példányt sikerült eddig kigyűjtenem e jelentőségteljes régi térképes lapok közül. Károlyi Gyula, a budapesti képeslapkiadó ugyanakkor becsempészett sorozatába néhány gyönyörűen illusztrált balatoni, budapesti és délvidéki litográfiát is, amelyekből viszont hiányzik még pár darab, így még kis türelmet kér e sorok írója. Az, aki még mindig bizakodik, hogy egy ilyesfajta retrográd visszamegyésítési tervet csak nem lesz képes véghez vinni a semmiből jött új párt. Ha ezt mégis meglépik, az a szervilis és kicsinyes gyurcsányi üzenet, a „Merjünk kicsik lenni!” ismételt gyakorlatba ültetése lenne, ami ráadásul egy újabb szakítási hullámot is gerjeszthet a külhonban élő magyarsággal. Azokkal a manapság ismét semmibe vett véreinkkel (ha nem vették volna észre, nem alakult újjá a nemzetpolitikai államtitkárság), akikkel persze fölösleges izmozni, mert nem felejtenek. Nem felejtik el azt, aki a szimbólumoknak is nekimegy, hiszen az „odaáti” magyaroknak még mindig szent minden, ami magyar, ami magyar eredetű és vonatkozású. És a vármegye egy speciális hungarikumnak számít, ami például Bihar Romániához került részén is élénken él a köztudatban, kiváltképp, hogy Bukarestben újra és újra felvetődik az aktuális erdélyi megyerendszer átszabása, ami különösen előnytelen lehet az erdélyi magyarságnak a jövőben.

Erről a hatalmas régi vármegyéről, Biharról láthatnak itt egy 126 éves képes levelezőlapot, arról a térségről, amely valóságos állam volt az államban, nem hiába nevezték Biharországnak. Mai szemmel nézve is a Tündérkert irigylésre méltó szelete, ahol a világ egyik legváltozatosabb karsztformáit rejtő Erdélyi-szigethegység és a nagy magyar Alföld találkozik. A magyar képeslaptörténet e jelentős sorozatának bihari darabján is ott szerepel a vonatkozó vármegyecímer, a járások sora, az aktuális lélekszám (jelen esetben 516704 fő), illetve a teljes terület, ami Biharnál közel 11 ezer négyzetkilométert tett ki.