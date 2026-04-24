A meggyalázott sugárút

Képzeljük rá magunkat erre a régi, békés hangulatú budapesti képeslapra, amely az „Andrássy úti köröndöt”, vagyis a mai Kodály körönd világát tárja elénk még az első nagy háború előtt!

Balázs D. Attila
2026. 04. 24. 5:12
Na de mit hozott még a XX. század ennek a pazar magyar útvonalnak? Súlyos emlékeket a román hadseregről, amely valósággal imádott masírozni a széles flaszteren. Miután a román megszállás és a gazdasági blokád miatt a fővárosban szén- és fahiány alakult ki, a lakosság kényszerből kivágta az Andrássy út díszfáit, hogy legyen mivel tüzelnie. A fent említett album csodája, hogy amikor belelapoztam, ott bukkantam az Andrássyról szóló részre, ahol egy kis faág volt leszárítva szép pirosas levelekkel. Talán egy mementó ez a feláldozott flórából.
Azt se feledjük el, hogy az Andrássy út 60. sincs messze a köröndtől. Ma már szinte mindenki tudja, hogy rövid ideig a nyilasok és annál jóval hosszabb időkig a kommunisták kínzóhelye volt ez a palota. Majd jött ’56, és októberében a Sztálinra átnevezett sugárút is a szabadság egyik útvonalává lett, Magyar Ifjúság útjává keresztelték át. Ám a novemberi szovjet tankok lánctalpai az aszfalttal együtt a magyar reményeket is szétzúzták. Később a Népköztársaságról nevezték el, megfosztva eredeti nevétől, de a lelkétől mégsem sikerült.

Azt a rendszert is elsöpörtük, és az Andrássy név is visszakerült az útjelző táblára, de egy óvatlan pillanatban újból visszatértek a vörös rongyokkal palástolók, a mindent eltörölni vágyók. 2006 októberében a Bajcsy-Zsilinszky út és sokat szenvedett sugárutunk kereszteződésében „különleges egységek” támadtak békés tüntetőkre, és számos más környékbeli utca, tér a karhatalmi harcászat műveleti területévé vált. Ettől a gyalázattól semmiben sem különböznek az ide szervezett homoszexuális-felvonulások, a pride-ok. Ezek közül közel húszat tartottak itt meg, tort ülve mindenen, ami szent. De úgy tűnik, ez a sorsa a legszebb magyar sugárútnak, hiszen nemrég a Tisza nevű bosszúpárt is itt vonult. Hogy mi maradt utánuk? Azt érdemes párhuzamba állítani egy Békemenet utáni közterülettel.

Talán nem változtatja át most az új kurzus az Andrássy nevet, de ha mégis, úgy készüljenek fel arra, hogy a történelem eddig soha nem tűrte meg a névirtókat, s aki álságos módon tette be eddig a lábát az Andrássy útra, az előbb-utóbb el is süllyedt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

