extrémsportfoci-vb 2026Frizbibmxszörf

Ők is labdába rúgnak – extrémsportkalauz azoknak, akiknek kevés a foci-vb

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Nehéz, talán felesleges is versenyezni a futballal. Most, a foci-vb idején eleve nem is tud labdába rúgni más sportág. De még nálunk, a tízmillió szövetségi kapitány országában is szép számmal vannak olyanok, akiket nem köt le a labdarúgás, főleg ha a mostanihoz hasonló nagy dózisban kapják. Nekik ajánljuk nyári extrémsport-kalauzunkat, ha netán mozogni akarnak vagy a labda helyett mást kívánnak nézni a tévében.

Sz.László András
2026. 06. 10. 5:10
Zoltan Kempf HUN competes in the Men’s BMX Freestyle Park Qualification at the Urban Park at the Huangpu Riverside. The Olympic Qualifier Series, Shanghai, China. Friday 17 May 2024. Photo: OIS/Bob Martin. Handout image supplied by OIS/IOC Fotó: Bob Martin for OIS/IOC
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A reptethető műanyag tányér, közismert nevén a frizbi is jó úton jár, 2028-ban ott lehet a Los Angeles-i olimpia menüjében. De miket beszélünk? Szó sincs frizbiről, hivatalosan repülőkorongnak hívják, és aki komolyan akarja venni a szabályokat, annak nem elég kisétálni a természetbe, a partnerének dobálva a játékszert. Már a Magyar Repülőkorong-szövetség is alkalmazkodott a legújabb elvárásokhoz: a NOB ugyanis azt kérte, hogy 25×75 méteres pályán négytagú együttesek játsszanak 2×18 percet, csapatonként pedig két-két férfi és nő legyen egyszerre a pályán. Az amerikai futball mintájára a frizbi is az előrehaladásról szól. (Ezt kevesen gondoltuk volna a nyolcvanas években egy-két rossz helyre ment hajítás után...) 

Tamayo Perry szörfdeszkán
Tamayo Perry, cápatámadás áldozatává lett amerikai szörfös akcióban. Fotó: Getty Images

Áll ez a fal- és sziklamászás keverékéből megálmodott sportmászásra is, ami szintén Tokióban mutatkozott be az olimpián. A sportolni vágyó amatőr természetbúvárok már évtizedek óta kirándulnak. Kánikulában a szabadtéren a mászás nem jelent konkurenciát a futballnak, de a modern olimpiai számot már zárt csarnokban rendezik. A hagyományőrző mászók szerint a rengeteg ráaggatott szabállyal a NOB éppen a spontaneitást ölte ki. A túlkontrollált körülményekkel a mozgás öröme, romantikája vész el.

Orvos látta már? 

És akkor mit mondjon egy BMX-es, aki az utcán, parkolókban, üres telkeken mutatott be ilyen-olyan flikk-flakkokat? Majd azon kapta magát, hogy a kerékpárral vagánykodás már nem l’art pour l’art lázadás, hanem szabályozott extrém sport? A BMX fejlődése látványos, nem véletlen, hogy már 2008-ban, Pekingben olimpiai műsorszám lett. Nem túl bonyolult művelni: isiászra hajlamosak és a gerincbetegek kivételével bárki felpattanhat egy kerékpár alacsonyra állított nyergébe, és máris ugrathat a városban – bár a tinédzserek szülei nem rajonganak a sportágért, mert nemcsak költséges, hanem veszélyes is. Ám a népszerűsége töretlen. A hegyikerékpározás extrém változatai már a modern technológia sportjai.

Ortopéd szakorvosok fiatal páciensei gyakran kerülnek ki a karbonvázas biciklin, több százezer forintos védőfelszerelésben, magukra rögzített kamerával lefelé száguldozók közül. Aki hiányolja az adrenalint, annak biztos remek kikapcsolódás.

A lejtmenet azért is csalogató, mert a test gyorsabbnak éli meg az egyébként is félelmetesen gyors, még a tévén keresztül is nehezen követhető mozgást.

Ejtettünk már szót földről és vízről, de levegőről még nem. Ezt a hiányt hivatott kitölteni a bázisugrás és a siklóernyőzés. Mindkét szélsőségre érvényes, hogy erősen kapcsolódik a modern élet paradoxonához: minél inkább szabályozott egy sportág, a művelői annál jobban ragaszkodnak a veszélyekhez. A NOB egyelőre kivár, leghamarabb a 2032-es brisbane-i olimpián szerepelhet a programban. Talán azért is, mert nüanszokon is múlhat az élet, amikor az illető szó szerint zuhan az ejtőernyőjével.

Ha már szóba jött az élet és a halál kérdése, ide kívánkozik a Liverpool legendás skót edzőfejedelmétől, Bill Shanklytől származó idézet:

Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb. 

Tényleg nehéz vele versenyezni. De kísérletezni lehet, és ehhez nem is kell ismerni Gary Linekert.

 

Borítókép: Kempf Zoltán magyar BMX-es a 2024-es sanghaji olimpiai kvalifikációs versenyen (Fotó: Bob Martin for OIS/IOC)   

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