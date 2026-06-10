Ők is labdába rúgnak – extrémsportkalauz azoknak, akiknek kevés a foci-vb

A reptethető műanyag tányér, közismert nevén a frizbi is jó úton jár, 2028-ban ott lehet a Los Angeles-i olimpia menüjében. De miket beszélünk? Szó sincs frizbiről, hivatalosan repülőkorongnak hívják, és aki komolyan akarja venni a szabályokat, annak nem elég kisétálni a természetbe, a partnerének dobálva a játékszert. Már a Magyar Repülőkorong-szövetség is alkalmazkodott a legújabb elvárásokhoz: a NOB ugyanis azt kérte, hogy 25×75 méteres pályán négytagú együttesek játsszanak 2×18 percet, csapatonként pedig két-két férfi és nő legyen egyszerre a pályán. Az amerikai futball mintájára a frizbi is az előrehaladásról szól. (Ezt kevesen gondoltuk volna a nyolcvanas években egy-két rossz helyre ment hajítás után...)

Tamayo Perry, cápatámadás áldozatává lett amerikai szörfös akcióban. Fotó: Getty Images

Áll ez a fal- és sziklamászás keverékéből megálmodott sportmászásra is, ami szintén Tokióban mutatkozott be az olimpián. A sportolni vágyó amatőr természetbúvárok már évtizedek óta kirándulnak. Kánikulában a szabadtéren a mászás nem jelent konkurenciát a futballnak, de a modern olimpiai számot már zárt csarnokban rendezik. A hagyományőrző mászók szerint a rengeteg ráaggatott szabállyal a NOB éppen a spontaneitást ölte ki. A túlkontrollált körülményekkel a mozgás öröme, romantikája vész el.

Orvos látta már?

És akkor mit mondjon egy BMX-es, aki az utcán, parkolókban, üres telkeken mutatott be ilyen-olyan flikk-flakkokat? Majd azon kapta magát, hogy a kerékpárral vagánykodás már nem l’art pour l’art lázadás, hanem szabályozott extrém sport? A BMX fejlődése látványos, nem véletlen, hogy már 2008-ban, Pekingben olimpiai műsorszám lett. Nem túl bonyolult művelni: isiászra hajlamosak és a gerincbetegek kivételével bárki felpattanhat egy kerékpár alacsonyra állított nyergébe, és máris ugrathat a városban – bár a tinédzserek szülei nem rajonganak a sportágért, mert nemcsak költséges, hanem veszélyes is. Ám a népszerűsége töretlen. A hegyikerékpározás extrém változatai már a modern technológia sportjai.

Ortopéd szakorvosok fiatal páciensei gyakran kerülnek ki a karbonvázas biciklin, több százezer forintos védőfelszerelésben, magukra rögzített kamerával lefelé száguldozók közül. Aki hiányolja az adrenalint, annak biztos remek kikapcsolódás.

A lejtmenet azért is csalogató, mert a test gyorsabbnak éli meg az egyébként is félelmetesen gyors, még a tévén keresztül is nehezen követhető mozgást.