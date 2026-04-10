Újgazdag filantrópok lázadása a doppingdzsembori

A „doppingolimpia” értelmi szerzője, Aron D’Souza megvakarta a fejét és megvilágosodott. Ha az élsport és a dopping kéz a kézben jár, akkor legyen végre egy olyan verseny, ahol mindenki azt szed, amit akar. És úgy tűnik, talán lesz is egy ilyen doppingdzsembori, mégpedig májusban Las Vegasban, hivatalosan Enhanced Games néven. Mi ez: a cinizmus csimborasszója, netán az olimpiai eszme ellenforradalma? És vajon mit szól hozzá Donald Trump sportrajongó elsőszülött fia?

Sz.László András
2026. 04. 10. 5:10
A modern élsport sajátos kettősségben él. Miközben a tisztaság eszményét hirdeti, embert próbáló teljesítménykényszerben működik, amely folyamatosan új határokat követel a versenyzőktől. Ebben a rendszerben a dopping nem anomália, hanem logikus következmény. Talán pont itt a probléma gyökere: a sport egyszerre akar erkölcsi példázat és extrém teljesítményipar lenni. A kettő márpedig nem mindig fér meg egymás mellett. A határok feszegetése és a szabályok betartása közötti feszültség évtizedek óta be van építve a rendszerbe.

Ennek a feloldására vállalkozott 2023-ban egy érzékeny, sokszínű figura, bizonyos Aron D’Souza. Az Ausztráliában született jogász, befektető a lezüllött erkölcsiséget nem megjavítandó minőségnek, inkább ugródeszkának tekinti. Az értékválságra alapozta üzleti tervét, forradalmi kísérletét, a doppingolimpia néven elhíresült kezdeményezést.

A Londonban élő úriember ekkorra, a negyvenes évei elejére már sok mindent letett az asztalra: Oxfordban jogi diplomát szerzett, megalapította (és azóta eladta) az 52 milliárd ausztrál dollár felett diszponáló Sargon nyugdíjalapot, életre hívta a Nexus Australian Youth Summitot, az ENSZ égisze alatt működő fiatal filantrópok és befektetők globális mozgalmát. Tudományos munkássága is figyelemre méltó; jogfilozófiai folyóiratot alapított, három könyv szerzője, tanulmánykötetet szerkesztett a nürnbergi háborús perek nemzetközi jogra gyakorolt hatásáról. Mindamellett a sporttal való kapcsolata is különleges: oxfordi egyetemi évei alatt csatlakozott a Wadham College rögbicsapatához, és jelenleg ő a klub tiszteletbeli elnöke.

A sokoldalú D’Souza dúskált az anyagiakban, és nemcsak provokálta az olimpiai eszmében hívő álmodozókat, hanem meg is alkotta a doppingolimpiát. A három éve alapított The Enhanced Games (TEG, magyarul: Kiterjesztett Játékok) arra utal, hogy az emberi teljesítmény határainak a végsőkig való feszegetése érdekében a versenyzők számára valamennyi doppingszer használata engedélyezett. D’Souza így mesélt a reformolimpia gyökereiről a HealthtechRemedy podcasten: „Nem az én ötletem volt. Korábban számos tudományos szerző publikált erről. Julian Savulescu, az Oxfordi Egyetem bioetika-professzora az erkölcsi kötelesség mellett érvelt, beleértve az olimpiai játékok fejlesztését is. A világ vezető tudományos folyóirata, a Nature 2012-ben publikált egy cikket, amely egy világszintű doppingpárti szervezet létrehozását szorgalmazta. Elolvastam ezeket, elgondolkodtattak. Jóval később pedig egy miami edzőteremben hallottam két erőemelő beszélgetését a test fejlesztéséről. Szóba került rengeteg vegyület és ilyen-olyan terápia. Nagyon érdekesnek találtam. Kiderült, hogy az egyikük endokrinológus. Azt gondoltam, hogy itt van egy diplomás orvos, aki erősíti magát. Hát akkor mi szabhat határt a teljesítménynövelésnek?”

Gyógyszeripari vállalkozás

Az ausztrál filantróp és több milliárdos társa összetett üzleti tervvel jelentkezett, kijelentve: a TEG nem csupán sportliga, hanem gyógyszeripari vállalkozás is, amely saját teljesítménynövelő vegyületcsaládot fejleszt és forgalmaz. A tesztoszteron termékek megjelentek a TEG honlapján, bár azóta egyik sem került forgalomba. Pedig ez volt hivatott népszerűsíteni az orvostudomány forradalmasítását, amit D’Souza így jellemzett a TEG hivatalos oldalán:

A gyógyszerfejlesztés azt üzeni a világnak, hogy mindannyian legyőzhetjük a korlátainkat, és szuper emberré válhatunk.


Ám a TEG egyelőre még nem ért el áttörést a gyógyszerfejlesztésekben.

Bezzeg a kommunikációban! A 2023. júniusi zászlóbontás után 24 óra alatt kilencmillióan tekintették meg a mozgalom bemutatkozó videóját a Twitteren. D’Souza kijelentette, hogy korruptnak és kapzsinak tartja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), és fel akarja számolni a Nemzetközi Antidopping Ügynökséget (WADA), amelyet a „NOB tudományellenes rendőrségének” nevez.

— A sportolók felnőttek, és joguk van azt tenni a testükkel, amit akarnak. Egyetlen kormánynak, paternalista sportági szakszövetségnek sem szabad korlátozni őket a teljesítményoptimalizáló szerek fogyasztásában – mondta. A TEG vezetője sérelmezte, hogy a NOB becsmérli a „feljavított sportolókat” (tehát a doppinggal lebukott versenyzőket), és felsorolta a NOB által elutasított „feljavított” világrekordokat. A listán szerepelt többek között a hétszeres Tour de France-győztes amerikai kerékpározó, Lance Armstrong, akit később tiltott szerhasználat miatt megfosztottak érmeitől.

Egymillió dolláros ösztönző 

A TEG szervezői egymillió dollárt ajánlottak fel az 50 méteres gyorsúszás és a 100 méteres síkfutás világcsúcsának megdöntéséért, és minden egyes számban 500 ezer dolláros összdíjazást ígértek, amelyből 250 ezer jár az első helyezettnek. Atlétika, úszás, súlyemelés, küzdősportok és a torna önkéntes doppingolóit várta a rajtvonalnál D’Souza csapata. Igen ám, de a 2024-ben meghirdetett első versenyt érdeklődés hiányában elnapolták. Az okok könnyedén kikövetkeztethetők: a hazájuk olimpiai bizottságához és a nemzetközi szakszövetséghez lojális sportolók többségét nem győzte meg D’Souza ajánlata. Pedig Donald Trump vele azonos nevű, elsőszülött fia is lelkesedett a TEG-ért, nem győzve dicsérni a szteroid start-upot az AP hírügynökségnek:

A kiválóságról, az innovációról és az amerikai dominanciáról szól – tulajdonképpen olyan, mint a MakeAmerica Great Again-(Tegyük újra naggyá Amerikát!) mozgalom.

Abba most ne is gondoljunk bele, hogy az Egyesült Államok első embere a Los Angeles-i nyári olimpia előtt pár évvel vajon mennyire díjazta fia őszinteségi rohamát…

Ifjabb Trump belelkesült, de a sportvilág távolságtartással figyelte a doppingolimpia térhódítását. 2025 végére a szervezők 50 sportolót vártak az első eseményen, 2026. február 10-ig 38 fő részvételét erősítették meg a májusban, Las Vegasban esedékes első szteroidjátékokon. Az atlétika, úszás és súlyemelés eddig nevezett versenyzői közül egyik sem világsztár, aki segíthetne D’Souzának az újragondolt teljesítménysport legitimálásában. Az értelmi szerző hiába hencegett azzal, hogy a bolgár származású, görög színekben versenyző s bevallottan teljesítményfokozó szereket használó Krisztian Gkolomeev egy tavalyi „háziversenyen” két századdal megdöntötte az 50 méter gyors világcsúcsát, ez nem hatotta meg a Nemzetközi Úszószövetséget. A szervezet látványosan elhatárolódott a TEG-től. A NOB bejelentette, hogy aki elkötelezi magát a doppingolimpia mellett, az örökre kizárja magát az ötkarikás játékokról. Pedig a TEG vezetői szerint legalább ötszáz sportoló érdeklődött „fű alatt”, de végül mindegyik visszakozott.

James Magnussen még az olimpiai ötkarikát is megára varratta, az Enhanced Games, a doppingolimpia kedvéért most mindent eldob
Az elhatárolódások sorozata lepergett D’Souzáról, de a Nemzetközi Úszószövetség, az amerikai sportági szakszövetség és a WADA ellen elbukott per váratlan reakciót váltott ki belőle. A doppingolimpiai mozgalom 800 millió dollárt követelt az említett szervezetektől, amiért azok felszólították a sportolókat, hogy tartózkodjanak a TEG-en való részvételtől. A mozgalom vezére csalódottan vette tudomásul a bíróság döntését. – Teljes képmutatás azt állítani, hogy ez a sportolók „integritásának” vagy „egészségének és biztonságának” a védelméről szól” – dohogott az ausztrál filantróp a Swimswam úszószakportálon. Majd bejelentette, lemond a TEG elnökségéről, és részvényesként támogatja a projektet, amiben továbbra is van potenciál: a TEG idén egyesülési megállapodást kötött a Paradise Acquisition nevű céggel, hogy megjelenjen a Nasdaq amerikai tőzsdén. A két cég összértéke 1,2 milliárd dollár.

Vigyázz, kész… rajt? 

D’Souza helyét a társalapító, Maximilian Martin vette át: a Szilícium-völgy egyik kriptovalutacégének vezetője 400 millió euróért adott túl a saját üzletén, s ma már csak a TEG-gel foglalkozik. De vajon megéri-e ez neki? A TEG ugyanis jelenleg köztes térben lebeg: túl ambiciózus vállalkozás ahhoz, hogy csendben összeomoljon, de még nem derült ki, hogy képes-e túlélni egy látványos kudarcot. A tapasztalatok szerint a befektetők ritkán vonnak vissza nyilvánosan projektet. Sokkal divatosabb és arcvesztés nélküli megoldás a halasztás. Mivel közeledik a május, és még mindig több kulcsfontosságú elem – megfelelő számú sportoló, edző, felkészítő, orvosi személyzet, közvetítési terv – hiányzik a tervezett játékokhoz, a TEG idei halasztása senkit sem lepne meg.

Az élsport egyelőre visszaverte a provokatőr filantrópok támadását, de a szellem kiszabadult a palackból.

Nem D’Souza volt az utolsó, aki az olimpia mottója, a Citius, Altius, Fortius (Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben) mellé a „doppingust” is odabiggyesztené.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

