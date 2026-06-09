Utószó a visegrádi négyekhez

A fenti hármasból, minden hibája ellenére, talán épp a lengyel diktátor a legkevésbé szánalmas alak. Erényei ugyan nincsenek, de maradt annak, amit gyenge jelleme eleve reá osztott. Régi barátunknak, Andrej Babisnak viszont sikerült mentesítenie magát a személyes lojalitás és integritás nyomelemeitől is, ami pedig közép-európaiságunk egyik központi eleme lenne. 2025-ös újraválasztása után egyszer sem volt ideje hazánkat meglátogatni, vagy miniszterelnökünket meghívni, miközben a francia Emmanuel Macronhoz kétszer is bekéredzkedett. Ezt a mentalitást legjobban Petr Macinka külügyminiszter fejezte ki, aki az áprilisi magyar választások után úgy fogalmazott: bár Babis elveszített egy szövetségest, de maradt még elég. Vajon kik lehetnek azok?

Antall József miniszterelnök (középen), Václav Havel, a csehszlovák tárgyalócsoportot vezető köztársasági elnök (balra) és Lech Walesa lengyel államfő (jobbra) aláírja az Együtműködési Nyilatkozatot a visegrádi Mátyás Múzeumban 1991-ben tartott hármas csúcstalálkozón. Fotó: MTI/Kovács Attila

A mi bulinegyed-D’Artagnanunkra vár ugyancsak hűséges szlovák szövetségesünk is, aki ugyan érti a közép-európai összefogás értékét, de emberileg túl kicsi ahhoz, hogy leküzdje etnonacionalista előítéleteit, és ránk, magyarokra, mint barátokra tekintsen. Magyar hivatali kollégájához hasonlóan ő sem tud úrrá lenni pitiáner előítéleteiből és kisebbségi érzéséből eredő indulatain.

Eközben azt sem akarja észrevenni, hogy az új magyar kormány természetes szövetségese Szlovákiában épp a legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Progresszív Szlovákia.

És azt sem, hogy a 3,3 millió magyar választó miniszterelnökének látványos kiállása a Benes-dekrétumok ügyében épp a magyar–szlovák kapcsolatok olyan megrontására irányul, ami csakis a pozsonyi ellenzék javára hajtja a vizet. Ennek célja kizárólag a Fico-kormány megbuktatása, nem pedig a magyar kisebbség védelme. E pont egy régi cseh filmben elhangzott bölcsességet idéz fel:

ha az egyetlen intelligens személy te vagy a teremben, akkor minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy szavazásra kerüljön sor.

E gondolatnak megfelelően Orbán Viktor felismerte a V4 regionális együttműködésének sebezhetőségét, annak vízióját pedig átmentette egy nem földrajzi-történelmi, hanem politikai értékközösségbe, amit úgy ismerünk: Patrióták Európáért. Ebben él túl az, aminek a négyekben már rég meg kellett volna valósulnia, ha a brüsszeli és washingtoni kartell újra és újra meg nem buktatja.