Utószó a visegrádi négyekhez

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Egyelőre nem lehet a visegrádi kormányok szintjén mozgósítani azokat az értékeket, amelyeket Közép-Európa nemzetei évszázadok alatt felhalmoztak.

Deme Dániel
2026. 06. 09. 5:34
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
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A fenti hármasból, minden hibája ellenére, talán épp a lengyel diktátor a legkevésbé szánalmas alak. Erényei ugyan nincsenek, de maradt annak, amit gyenge jelleme eleve reá osztott. Régi barátunknak, Andrej Babisnak viszont sikerült mentesítenie magát a személyes lojalitás és integritás nyomelemeitől is, ami pedig közép-európaiságunk egyik központi eleme lenne. 2025-ös újraválasztása után egyszer sem volt ideje hazánkat meglátogatni, vagy miniszterelnökünket meghívni, miközben a francia Emmanuel Macronhoz kétszer is bekéredzkedett. Ezt a mentalitást legjobban Petr Macinka külügyminiszter fejezte ki, aki az áprilisi magyar választások után úgy fogalmazott: bár Babis elveszített egy szövetségest, de maradt még elég. Vajon kik lehetnek azok? 

Antall József miniszterelnök (középen), Václav Havel, a csehszlovák tárgyalócsoportot vezető köztársasági elnök (balra) és Lech Walesa lengyel államfő (jobbra) aláírja az Együtműködési Nyilatkozatot a visegrádi Mátyás Múzeumban 1991-ben tartott hármas csúcstalálkozón. Fotó: MTI/Kovács Attila

A mi bulinegyed-D’Artagnanunkra vár ugyancsak hűséges szlovák szövetségesünk is, aki ugyan érti a közép-európai összefogás értékét, de emberileg túl kicsi ahhoz, hogy leküzdje etnonacionalista előítéleteit, és ránk, magyarokra, mint barátokra tekintsen. Magyar hivatali kollégájához hasonlóan ő sem tud úrrá lenni pitiáner előítéleteiből és kisebbségi érzéséből eredő indulatain.

Eközben azt sem akarja észrevenni, hogy az új magyar kormány természetes szövetségese Szlovákiában épp a legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Progresszív Szlovákia.

És azt sem, hogy a 3,3 millió magyar választó miniszterelnökének látványos kiállása a Benes-dekrétumok ügyében épp a magyar–szlovák kapcsolatok olyan megrontására irányul, ami csakis a pozsonyi ellenzék javára hajtja a vizet. Ennek célja kizárólag a Fico-kormány megbuktatása, nem pedig a magyar kisebbség védelme. E pont egy régi cseh filmben elhangzott bölcsességet idéz fel:

ha az egyetlen intelligens személy te vagy a teremben, akkor minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy szavazásra kerüljön sor.

E gondolatnak megfelelően Orbán Viktor felismerte a V4 regionális együttműködésének sebezhetőségét, annak vízióját pedig átmentette egy nem földrajzi-történelmi, hanem politikai értékközösségbe, amit úgy ismerünk: Patrióták Európáért. Ebben él túl az, aminek a négyekben már rég meg kellett volna valósulnia, ha a brüsszeli és washingtoni kartell újra és újra meg nem buktatja.

Szomorú, de itt helyben, politikai pigmeusok és lelkes választóik közt, egyelőre nem lehet kormányok szintjén mozgósítani azokat az értékeket, amelyeket Közép-Európa nemzetei évszázadok alatt felhalmoztak. Bár a három muskétás közül kettő ugyanaz, akik anno megküzdöttek Európa elrablói ellen, eltűnt immár az, aki hadba állította őket. Helyébe egy jelentéktelen botránypolitikust ültettek a „győztesmagyarok”. Így mindaddig, amíg a sehonnaniak erkölcsei és érdeki érvényesülnek őseink földjén, Batthyány Lajos székében pedig arra méltatlan személy ül, mi, valahonnaniak idegenekként élünk a saját hazánkban.

A szerző a Hungary Today és az Ungarn Heute főszerkesztője 

Borítókép: Lovagi torna a visegrádi nemzetközi palotajátékokon 2016-ban (Fotó: Bodnár Boglárka /MTI)     

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