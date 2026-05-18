Miért van szükség analfabéták által működtetett nemzetközi intézményekre? 

Korunk Patyomkin-katedrálisai készen állnak, már csak az ezeknek megfelelő „fantomegókat” kell beköltöztetni. Válasszunk akkor eme szervezeteink élére leginkább komoly kisebbségi érzéssel küszködő személyeket, akik gyerekkoruk óta azzal küszködnek, hogy nem értik a vicceket, amelyeken mindenki más nevet. A legjobb, ha valamelyik önjelölt társadalmi áldozatcsoport tagjai ők, akik így váratlanul hatalmat kapva abszolút lojalitást mutatnak majd felemelőik iránt. Mindenképpen olyanok kellenek, akik érdemeik mentén, következetes kiállással valami eszme mellett soha semmilyen körülmények közt nem tudnának érvényesülni.

Így míg a bábokat mozgatók szétlopják a nemzeti vagyont, leigáznak szuverén népeket, öncélúan tönkreteszik azokat a szálakat, amelyek összetartják a közösségeinket, tökéletes bizalommal számíthatnak együgyű Gucci-hivatalnokaik egyetértő jelentéseivel. Emberi jogi szervezetekére, gazdasági és politikai intézetekére, amelyeknek a feladata épp az lenne, hogy rámutassanak a mélyállam rablógazdálkodására, diktatórikus terjeszkedésére. Ilyen a mi új, oroszverő magyar Kaja Kallasunk is, és persze az újonnan felkent „szivárványos” bosszúállók. Olyanok, akiket elbódítanak pénzzel, elismerésekkel, a fősodorbeli lojális sajtó ünneplő vezércikkeivel. Akiknek durva személyiségzavaruk vagy intellektuális analfabetizmusuk révén soha nem tűnik fel az a tény, hogy a hatalom, anyagi jólét és elismerés külső jegyei mellett mennyire abszolút nincs semmi befolyásuk arra, ami velük, illetve ami világunkban történik.

A szerző a Hungary Today és az Ungarn Heute főszerkesztője

Borítókép: Antalyai Diplomáciai Fórum