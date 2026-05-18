Miért van szükség analfabéták által működtetett nemzetközi intézményekre? 

El kell tehát mennünk egy-egy nemzetközi konferenciára ahhoz, hogy az ember megértse: a tehetségtelenség és álintellektuális narcizmus díszpéldányai nem egy-egy félresikerült kinevezés elszigetelt eredményei. Épp ellenkezőleg, rendszerszintű jelenséget képeznek. Az egésznek ugyanis megvan a maga logikája. Amikor azt figyeltem, ahogy vastapsot adnak egymásnak ezek az intellektuális gólemek, hirtelen az az érzésem támadt, hogy ezt a sok ostobaságot egy nagyon okos valaki állította össze hatalmas globális hálózattá.
Ezek az üres elmék ugyanis éppen ugyanazok, akiknek a feladata lenne a valódi hatalmasok és globális döntéshozók tevékenységét erkölcsileg, jogilag és politikailag ellenőrizni, kiértékelni. Ők lennének a sokat emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere. De most kezd összeállni a kép.
A recept viszonylag egyszerű. Biztosítsunk olyan székházat valahol Genfben vagy Brüsszelben, amelyet egy Monacóba menekült hős ukrán toborzótiszt felesége is megirigyelne. Egyik-másik irodájukat elnézve az interneten, spontán feltörnek a Szaddám Huszein palotáiról készült felvételek emlékei. Csak az arany Kalasnyikovok hiányoznak.
