Trump Pekingben tárgyalt

Nagy-Britanniában, ahol jelenleg kormányválság van, a kormányzó Munkáspárt drámai vereséget szenvedett az önkormányzati és a helyhatósági választásokon, az 5036 helyből annak mindössze 20 százalékát, 1062-t tudott megszerezni. Tarolt a Reform UK 1450 megszerzett hellyel. Nagy-Britanniába 2018 óta 200 ezer illegális migráns lépett be.

Líbiában félmillió migráns várja, hogy megindulhasson Európa felé. Kadhafi meggyilkolása óta az országban polgárháború van. A migránsok jelentős részét Líbiában kegyetlen módon kizsákmányolják. Európa eddig sikertelenül próbált védekezni az illegális migrációval szemben. Csak tavaly Görögországba 42 ezer illegális migráns érkezett. A visszatoloncolás a valóságban nem működik.

Németország újra csak nehéz helyzetben van. Az ellentétek a két kormányzó erő, a CDU/CSU és az SPD között egyre látványosabbak. A kormány az éjszakába nyúlva hatórás ülést tartott, ahol nem született megoldás.

A parlament felsőháza, a Bundesrat az ott ülő konzervatív és szociáldemokrata szavazatokkal – magyarul a kormányoldal képviselőivel – leszavazta a kabinet elképzeléseit. Friedrich Merz kancellárt beszéde alatt kifütyülték a német szakszervezeti szövetség kongresszusán, amikor a szükséges megszorításokat próbálta megértetni és elfogadtatni.

Németország továbbra is kiáll Ukrajna katonai támogatása mellett. Idén 50 ezer modern robotrepülőt ad át Ukrajnának. A frontról készített tudósítások bemutatják, hogy hasonlóakkal az oroszok is rendelkeznek. Az orosz–ukrán fronton a hátországi események legalább olyan érdekesek, mint amelyek a frontokról érkeznek.