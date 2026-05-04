Zár alatt az iráni kikötők

Alexander Stubb finn államfő bejelentette, hogy megváltozott az európai helyzet. Jelenleg Európának nagyobb szüksége van Ukrajnára, mint fordítva. Szerintem ha a finn elnök komolyan gondolja a szavait, akkor téved.

A világ 2025-ben többet költött katonai kiadásra, mint bármikor korábban. Az első helyen az Amerikai Egyesült Államok áll. Második durván az USA-kiadások egyharmadával Kína, harmadik Oroszország, míg a negyedik 40 százalékos növekedéssel a Németországi Szövetségi Köztársaság. Mindenki el akarja adni hadiiparának a termékeit, és a lobbitevékenység minden határt átlép.

A német belpolitikában új fejlemény, hogy a CSU (Keresztényszociális Unió) elnöke, a bajor miniszterelnök, aki kétszer is próbált sikertelenül kancellár lenni, bejelentette, hogy megpályázza az államfői posztot. Ez azt jelenti, hogy amennyiben megválasztják, ő lesz papíron az ország első számú közjogi méltósága. A német közmondás szerint „neki lesz címe, a szükséges eszközök nélkül”. Er hat Titel, ohne Mittel.

Markus Söder esetleges megválasztása azt jelentené, hogy a CDU megszabadul testvérpártja vezetőjétől, aki az egyik legfontosabb bírálója volt. Németország tizenhat tartományából tizenötben van CDU/CSU. Ha a CSU adja az államfőt, új pártelnököt és bajor miniszterelnököt is kell választani.

Friedrich Merz kancellár nyíltan bírálta az amerikai elnököt azzal, hogy az Irán elleni háborúról nem konzultált előzetesen a szövetségeseivel és az USA-nak nincsen stratégiája a háború befejezésére. Trump látványosan vágott vissza.

Egyrészt nyilvánvalóan megvédte saját politikáját, bejelentve, hogy a legfontosabb kérdés, hogy Iránnak ne lehessen atomfegyvere, másrészt figyelmeztette a német kancellárt, hogy készen áll a Németországban állomásozó amerikai erők (36 ezer fő, negyven bázison) létszámának a csökkentésére.