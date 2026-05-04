idezojelek
Vélemény

Zár alatt az iráni kikötők

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A térségben állomásozó Ford és a Lincoln mellé csatlakozik a Bush repülőgép-hordozó is.

Nógrádi György avatarja
Nógrádi György
Cikk kép: undefined
TrumpIránháborúolajár 2026. 05. 04. 5:45
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alexander Stubb finn államfő bejelentette, hogy megváltozott az európai helyzet. Jelenleg Európának nagyobb szüksége van Ukrajnára, mint fordítva. Szerintem ha a finn elnök komolyan gondolja a szavait, akkor téved.

A világ 2025-ben többet költött katonai kiadásra, mint bármikor korábban. Az első helyen az Amerikai Egyesült Államok áll. Második durván az USA-kiadások egyharmadával Kína, harmadik Oroszország, míg a negyedik 40 százalékos növekedéssel a Németországi Szövetségi Köztársaság. Mindenki el akarja adni hadiiparának a termékeit, és a lobbitevékenység minden határt átlép.

A német belpolitikában új fejlemény, hogy a CSU (Keresztényszociális Unió) elnöke, a bajor miniszterelnök, aki kétszer is próbált sikertelenül kancellár lenni, bejelentette, hogy megpályázza az államfői posztot. Ez azt jelenti, hogy amennyiben megválasztják, ő lesz papíron az ország első számú közjogi méltósága. A német közmondás szerint „neki lesz címe, a szükséges eszközök nélkül”. Er hat Titel, ohne Mittel.

Markus Söder esetleges megválasztása azt jelentené, hogy a CDU megszabadul testvérpártja vezetőjétől, aki az egyik legfontosabb bírálója volt. Németország tizenhat tartományából tizenötben van CDU/CSU. Ha a CSU adja az államfőt, új pártelnököt és bajor miniszterelnököt is kell választani.

Friedrich Merz kancellár nyíltan bírálta az amerikai elnököt azzal, hogy az Irán elleni háborúról nem konzultált előzetesen a szövetségeseivel és az USA-nak nincsen stratégiája a háború befejezésére. Trump látványosan vágott vissza. 

Egyrészt nyilvánvalóan megvédte saját politikáját, bejelentve, hogy a legfontosabb kérdés, hogy Iránnak ne lehessen atomfegyvere, másrészt figyelmeztette a német kancellárt, hogy készen áll a Németországban állomásozó amerikai erők (36 ezer fő, negyven bázison) létszámának a csökkentésére.

Merz azt javasolta Ukrajnának, hogy az oroszok által elfoglalt területekről vagy azok egy részéről a béke és az EU-s tagság érdekében mondjon le. A védelmi miniszter, a szociáldemokrata Boris Pistorius ezt a kérdést máshogy látja.

Az európai–amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetét jól szemlélteti, hogy Spanyolország bejelentette, hogy nem tudja végrehajtani a katonai kiadás előírt növelését. Csehországban, ahol szembetűnő a kormányfő, Andrej Babis és az államfő, Petr Pavel szembenállása, a katonai kiadás az előírt két százalék helyett csupán a GDP 1,78 százaléka.

III. Károly brit király amerikai útját látványos ceremóniák kísérték, de mind az uralkodó, mind az elnök vigyáztak arra, hogy a valóságban meglévő mély ellentétek az út alatt ne váljanak láthatóvá.

Az út előtt az amerikai vezetés közölte, hogy ha Nagy-Britannia továbbra sem támogatja az USA-t az iráni háborúban és nem engedélyezi a brit területen lévő amerikai bázisok használatát, át fogja gondolni a Falkland-szigetekkel kapcsolatos eddigi támogató politikáját. 

Annak idején, Ronald Reagan és Margaret Thatcher időszakában a háború brit megnyeréséhez alapvetően hozzájárult, hogy az amerikaiak a műholdas hírszerzési adatokat a britekkel, és nem az argentinokkal osztották meg.

A Közel-Keleten a harcok folytatódtak. Izrael és Libanon háromhetes fegyverszünetet kötött egymással, de a megállapodást egyik fél sem tartja be. Az Izraellel szemben álló síita szervezet, a Hezbollah bejelentette, hogy csak akkor olvad be a libanoni hadseregbe, ha Iz­rael kivonul Dél-Libanonból, Izrael ezzel szemben azt mondja, hogy csak akkor hajlandó kivonulni, ha a beolvadás megtörtént. A harcok a Gázai-övezetben és Szíriában is folytatódtak.

Libanon, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal 1975 óta polgárháború folyik, újjáépítési konferenciát hív össze. Az ország újjáépítéséhez 14 milliárd dollár támogatást kér, „természetesen” az Európai Uniótól. Az, hogy ennek mennyi a realitása, az egy másik kérdés.

A béke sem a válságövezetekben, sem a világban nem került közelebb.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Rossz közérzet a kultúrában

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekállatvédők

Szabadítsátok ki Timmyt!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekszakadék

Maradjunk túlfeszült lényeglátók!

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekKossuth téren

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu