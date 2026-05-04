Japán kutatók megfejtették a macskák szupererejét

A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: ez a rendkívüli rugalmasság kockázatokkal is jár. Bár a mindennapi esések során életmentő, a túlzott csavarodás extrém helyzetekben súlyos sérüléseket is okozhat.

A macskáknak azonban nem csupán a gerince különleges. Korábban szintén japán kutatók mutatták ki, hogy a házikedvencek képesek lehetnek gyorsabban megtanulni szavakat, mint a csecsemők. Az általuk elvégzett kísérlet során a macskák többsége már négy alkalom után párosítani tudta a hallott szót a látott képpel, míg a csecsemőknél ehhez átlagosan 16-20 alkalomra volt szükség. Amikor pedig a kísérlet második felében a hallott szó nem egyezett a látott képpel, a macskák zavarodottság jelét mutatták, tehát észlelték az eltérést.