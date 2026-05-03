Zelenszkijt helyretették Cipruson, egyre többen ellenzik Ukrajna uniós tagságát

A ciprusi uniós csúcstalálkozón részt vevő tisztviselők egybehangzó nyilatkozata szerint Brüsszel visszaléphetett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását célzó terveitől. Miközben Zelenszkij elnök 2027-es határidőt követel, egy névtelenséget kérő uniós politikus a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a tagság nem ajándék és van némi félreértés Kijevben ennek kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 14:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke Forrás: AFP
A tagság nem ajándék. [...] Talán van némi félreértés Kijevben ezzel kapcsolatban

– mondta egy brüsszeli tisztviselő. Az EU vezetői a hónap elején végérvényesen jóváhagyták a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, amelynek célja Ukrajna pénzügyi stabilitásának biztosítása és fegyverek beszerzésének finanszírozása. Ennek ellenére jelentős nézetkülönbség alakult ki a kijevi és a brüsszeli vezetés álláspontja között az ukrán EU-csatlakozás kapcsán. Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy Kijev gyorsított csatlakozással kapcsolatos reményei nem reálisak majd hozzátette: bármilyen békemegállapodás ára, amely EU-tagsághoz vezet, 

az lehet, hogy Ukrajna területének egy része többé nem lesz ukrán.

Zelenszkij gyors csatlakozást követel

Zelenszkij 2027-es csatlakozási dátumot követel, de az uniós politikusok elutasították ezt az elképzelést. Ugyancsak elvetették az Európai Bizottság fordított bővítésre vonatkozó javaslatát, amely szimbolikus tagságot adna Kijevnek, majd fokozatos hozzáférést az uniós tagsággal járó előnyökhöz a még hiányzó reformok végrehajtásával párhuzamosan. Franciaország és Németország az elmúlt hetekben egy többlépcsős folyamatot javasolt.

Azonban az uniós tisztviselők szerint a többlépcsős csatlakozással is egy évtizedbe telne, mire Ukrajna az EU teljes jogú tagjává válhatna.

Múlt héten Zelenszkij arra szólította fel az EU-t, hogy legyen igazságos és kijelentette, hogy Ukrajnának nincs szüksége szimbolikus EU-tagságra. Két magas rangú ukrán tisztviselő az FT-nek azt nyilatkozta, hogy az ukrán elnök arra utasította diplomatáit, hogy kizárólag teljes jogú EU-tagságról tárgyaljanak.

Még csak meg sem vitatjuk

 – mondta az egyik ukrán tisztviselő a szimbolikus csatlakozási tervek kapcsán. 

Az ukrán elnök elvárásai nem reálisak

Néhány kemény igazságot meg kellett hallgatnia [...] Nem lesz olyan könnyű, mint gondolja

– mondta egy tisztviselő az ukrán elnök uniós terveiről. Ennek ellenére Zelenszkij továbbra is ragaszkodik álláspontjához és úgy véli, hogy az EU idővel közelebb kerül majd az ukrán állásponthoz. Több uniós diplomata is hangsúlyozta, hogy megértik az ukrán államfőre nehezedő nyomást a négy éve tartó orosz–ukrán háború miatt és együtt éreznek frusztrációjával. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bővítési folyamatnak továbbra is érdemalapúnak kell maradnia és rámutattak, hogy az amerikai katonai és pénzügyi támogatás megszűnésével és az eredménytelen orosz–ukrán béketárgyalások miatt az Európai Unió lett Ukrajna legjelentősebb támogatója:

Mi vagyunk az egyetlen barátai, ezért lehet, hogy jobban tenné, ha csendben maradna

 – mondta egy tisztviselő, aki kiemelte, hogy az uniós tisztviselők szerint Ukrajna reformtörekvései visszaestek, különösen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések területén. Emellett rámutatott arra is, hogy az elmúlt évben több fontos határidőt is elmulasztottak olyan jogszabályok végrehajtására, amelyek lehetővé tették volna Kijev számára az uniós energiapiacokhoz és iparhoz való közvetlenebb hozzáférést. Az ukrán vezetés emellett ellenáll annak a brüsszeli kérésnek is, hogy emelje a helyi vállalkozások adóterheit a 90 milliárd eurós hitel egyik jövőbeni részletének folyósítási feltételeként. Arra hivatkoztak, hogy ez túl nagy terhet róna egy olyan gazdaságra, amely már most is a háború terhét viseli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
