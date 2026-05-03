Zelenszkijt helyretették Cipruson, egyre többen ellenzik Ukrajna uniós tagságát

Az ukrán elnök elvárásai nem reálisak
Néhány kemény igazságot meg kellett hallgatnia [...] Nem lesz olyan könnyű, mint gondolja
– mondta egy tisztviselő az ukrán elnök uniós terveiről. Ennek ellenére Zelenszkij továbbra is ragaszkodik álláspontjához és úgy véli, hogy az EU idővel közelebb kerül majd az ukrán állásponthoz. Több uniós diplomata is hangsúlyozta, hogy megértik az ukrán államfőre nehezedő nyomást a négy éve tartó orosz–ukrán háború miatt és együtt éreznek frusztrációjával. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bővítési folyamatnak továbbra is érdemalapúnak kell maradnia és rámutattak, hogy az amerikai katonai és pénzügyi támogatás megszűnésével és az eredménytelen orosz–ukrán béketárgyalások miatt az Európai Unió lett Ukrajna legjelentősebb támogatója:
Mi vagyunk az egyetlen barátai, ezért lehet, hogy jobban tenné, ha csendben maradna
– mondta egy tisztviselő, aki kiemelte, hogy az uniós tisztviselők szerint Ukrajna reformtörekvései visszaestek, különösen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések területén. Emellett rámutatott arra is, hogy az elmúlt évben több fontos határidőt is elmulasztottak olyan jogszabályok végrehajtására, amelyek lehetővé tették volna Kijev számára az uniós energiapiacokhoz és iparhoz való közvetlenebb hozzáférést. Az ukrán vezetés emellett ellenáll annak a brüsszeli kérésnek is, hogy emelje a helyi vállalkozások adóterheit a 90 milliárd eurós hitel egyik jövőbeni részletének folyósítási feltételeként. Arra hivatkoztak, hogy ez túl nagy terhet róna egy olyan gazdaságra, amely már most is a háború terhét viseli.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)
