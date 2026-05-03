Zelenszkijt helyretették Cipruson, egyre többen ellenzik Ukrajna uniós tagságát

Zelenszkij gyors csatlakozást követel

Zelenszkij 2027-es csatlakozási dátumot követel, de az uniós politikusok elutasították ezt az elképzelést. Ugyancsak elvetették az Európai Bizottság fordított bővítésre vonatkozó javaslatát, amely szimbolikus tagságot adna Kijevnek, majd fokozatos hozzáférést az uniós tagsággal járó előnyökhöz a még hiányzó reformok végrehajtásával párhuzamosan. Franciaország és Németország az elmúlt hetekben egy többlépcsős folyamatot javasolt.

Azonban az uniós tisztviselők szerint a többlépcsős csatlakozással is egy évtizedbe telne, mire Ukrajna az EU teljes jogú tagjává válhatna.

Múlt héten Zelenszkij arra szólította fel az EU-t, hogy legyen igazságos és kijelentette, hogy Ukrajnának nincs szüksége szimbolikus EU-tagságra. Két magas rangú ukrán tisztviselő az FT-nek azt nyilatkozta, hogy az ukrán elnök arra utasította diplomatáit, hogy kizárólag teljes jogú EU-tagságról tárgyaljanak.

Még csak meg sem vitatjuk

– mondta az egyik ukrán tisztviselő a szimbolikus csatlakozási tervek kapcsán.