Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 3.

Az orosz–ukrán háború 1529. napja tart és a harcok fókuszában a drónhadviselés áll. Mindkét fél előszeretettel veti be az alacsony költségű pilóta nélküli repülőgépeket – több százas nagyságrendben – annak érdekében, hogy túlterheljék az ellenség légvédelmét. A jelentések szerint az orosz hadsereg embervesztesége átlépte az 1,3 milliós határt. Eközben Washington közölte, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok késni fognak – ami veszélybe sodorhatja az ország légvédelmi képességeit. Vasárnapra virradó éjjel ismét többszáz orosz drón támadta Ukrajnát és több területről is becsapódásról érkeztek hírek.

2026. 05. 03. 11:15
Odesszában találat ért egy társasházat május 1-jén Forrás: AFP
Az ukrán légierő közlése szerint az orosz csapatok 163 drónt indítottak, amelyek közül az ukrán erők 142-t lelőttek vagy hatástalanítottak. Az elmúlt héten pedig Oroszország mintegy 1600 támadó drónt, körülbelül 1100 irányított légibombát és három rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Az oroszok nagy volumenű támadásokkal próbálják túlterhelni légvédelmünket, ezért a rakéták utánpótlása minden egyes nappal egyre fontosabb

– írta az ukrán elnök közösségi oldalán.

Zelenszkij: A szlovák kormányfő támogatni fogja Ukrajna EU-csatlakozását

Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban – közölte Volodimir Zelenszkij az X-en.

Erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról

– írta az ukrán elnök. Fico a beszélgetés után kiadott sajtóközleményében kiemelte: bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség (EPC) 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.

Több mint 1,3 millió katonát veszített Oroszország

A The Kyiv Independent közzétette az orosz háborús veszteségekről szóló jelentését. Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint Oroszország 2022. február 24. óta mintegy 1,33 millió katonát veszített Ukrajnában, emellett 12 ezer harckocsit, 25 ezer páncélozott harcjárművet, 93 ezer járművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 41 ezer tüzérségi rendszert, 1,7 ezer sorozatvetőt, 1,3 ezer légvédelmi rendszert, 270 ezer drónt, 4,5 ezer manőverező robotrepülőgépet, 435 repülőgépet, 352 helikoptert, 33 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót. Ukrajna vezérkara a teljes körű invázió kezdete óta nem hozta nyilvánosságra saját veszteségeit, ezt műveleti titoktartással indokolják. 

Független, nyugati elemzőközpontok jelentései egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán veszteségeket – becslések szerint – az ukrán hadsereg 500-600 ezer katonát veszíthetett a háború kitörése óta.

Az orosz haderő sikeresebb, de közel sem áll győzelemre

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője elmondta, hogy habár az elmúlt időszakban inkább az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant konfliktus volt fókuszban, az orosz–ukrán háború továbbra sem ért véget. A szakértő elmondta, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett és a tárgyaláson nemcsak az iráni háború, de az ukrajnai helyzet is szóba került. Trump jó hangulatúnak írta le a tegnapi egyeztetést, amelyen az orosz elnök felajánlotta segítségét az Iránban tárolt urán elszállításához, azonban ő jobban szeretné, ha az orosz elnök az ukrajnai háború lezárásában venne részt. Demkó szerint a háború állását tekintve – azt vizsgálva, ki foglal el összességében több területet – az ukrán ellentámadások ellenére a mérleg egyértelműen Oroszország javára billen:

Hogyha az ellentámadások és az orosz támadások eredményét kivonjuk egymásból, akkor gyakorlatilag évek óta Oroszország foglal el több területet, és Oroszország tud nagyobb károkat okozni az ukrán gazdaságnak, mint vice versa. Oroszország jobban áll, ez nem kérdés, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország győzelemre állna még a Donbasszban sem.

A szakértő hozzátette, azt is fontos látni, hogy az orosz előretörés lassult 2026-ban. Ez pedig összefügg Ukrajna fegyverkezésével, ami valóban fejlődésen ment át, és amely miatt Ukrajna sokkal komolyabb fenyegetést jelent az orosz hátországra. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
