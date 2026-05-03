Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 3.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz csapatok 163 drónt indítottak, amelyek közül az ukrán erők 142-t lelőttek vagy hatástalanítottak. Az elmúlt héten pedig Oroszország mintegy 1600 támadó drónt, körülbelül 1100 irányított légibombát és három rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Az oroszok nagy volumenű támadásokkal próbálják túlterhelni légvédelmünket, ezért a rakéták utánpótlása minden egyes nappal egyre fontosabb

– írta az ukrán elnök közösségi oldalán.

Zelenszkij: A szlovák kormányfő támogatni fogja Ukrajna EU-csatlakozását

Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban – közölte Volodimir Zelenszkij az X-en.

Erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról

– írta az ukrán elnök. Fico a beszélgetés után kiadott sajtóközleményében kiemelte: bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség (EPC) 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.

⚡️Zelensky invites Slovak leader to Kyiv ahead of Moscow trip.



Zelensky said the two countries need to have "strong relations" and that the two leaders should meet in person soon. He reciprocated Fico’s invitation to Bratislava and thanked him for supporting Ukraine’s EU… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 2, 2026

Több mint 1,3 millió katonát veszített Oroszország

A The Kyiv Independent közzétette az orosz háborús veszteségekről szóló jelentését. Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint Oroszország 2022. február 24. óta mintegy 1,33 millió katonát veszített Ukrajnában, emellett 12 ezer harckocsit, 25 ezer páncélozott harcjárművet, 93 ezer járművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 41 ezer tüzérségi rendszert, 1,7 ezer sorozatvetőt, 1,3 ezer légvédelmi rendszert, 270 ezer drónt, 4,5 ezer manőverező robotrepülőgépet, 435 repülőgépet, 352 helikoptert, 33 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót. Ukrajna vezérkara a teljes körű invázió kezdete óta nem hozta nyilvánosságra saját veszteségeit, ezt műveleti titoktartással indokolják.