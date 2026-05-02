Az orosz haderő sikeresebb, de közel sem áll győzelemre

Demkó szerint a háború állását tekintve – azt vizsgálva, ki foglal el összességében több területet – az ukrán ellentámadások ellenére a mérleg egyértelműen Oroszország javára billen.
Hogyha az ellentámadások és az orosz támadások eredményét kivonjuk egymásból, akkor gyakorlatilag évek óta Oroszország foglal el több területet, és Oroszország tud nagyobb károkat okozni az ukrán gazdaságnak, mint vice versa. Oroszország jobban áll, ez nem kérdés, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország győzelemre állna még a Donbasszban sem
– hangsúlyozta a szakértő.
Demkó szerint Oroszország nem áll közel ahhoz, hogy a saját maga által kijelölt politikai és katonai célokat elérje. „Szürke a harctéri kép, de alapvetően az orosz előny továbbra is megvan” – fogalmazott. Hozzátette, azt is fontos látni, hogy az orosz előretörés lassult 2026-ban. Ez pedig összefügg Ukrajna fegyverkezésével, ami valóban fejlődésen ment át, és amely miatt Ukrajna sokkal komolyabb fenyegetést jelenthet az orosz hátországra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!