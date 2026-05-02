Az orosz haderő sikeresebb, de közel sem áll győzelemre

Ráadásul ennek kapcsán Demkó szerint mindenképp érdemes megjegyezni, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban megsokszorozta a dróntermelését, és „itt nem csak a rövid hatótávolságú FPV drónokról van szó, hanem a nagy hatótávolságú drónokról, cirkálórakétákról is”, amelyek gyakorlatilag már kétezer kilométeres mélységig képesek lehetnek csapást mérni Oroszországban.

Legutóbb Jekatyerinburgot érte támadás, ami 1800-1900 kilométerre van a legközelebbi földrajzi ponttól, ahonnan csapást tudnak az ukránok indítani, ezek az eszközök pedig nem légvonalban repülnek, hiszen el akarják kerülni az orosz légvédelmet. A kétezer kilométeres csapásmérő képesség tehát technológiailag bőven lehetséges.

Moszkva bőven az ukrán drónok hatókörén belül van, és ezért van az, hogy Oroszország próbál tűzszünetet létrehozni a moszkvai parádé idejére, de egyben le is mondtak az oroszok olyan elemekről, amelyek korábban részei voltak ennek. Ez semmiképpen sem egy orosz erőt mutató dolog

– magyarázta Demkó.

Egyúttal beszélt a Fire Point vállalat új ballisztikus rakétájáról is, amelyhez kifejezetten nagy reményeket fűznek az ukránok, azonban ezt érdemes fenntartásokkal kezelni. „Hogyha azt nézzük meg, hogy a Flamingó a Fire Point másik rakétája beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy nem”.