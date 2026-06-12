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Megszűnik az MTVA, benyújtotta a törvénymódosítást a Tisza Párt

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Az Amnesty sürgeti az új kormányt: minél előbb engedélyeztetnék az egyneműek közötti házasságot

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Az Amnesty International szakpolitikai javaslatban sürgeti a Tisza-kormányt, hogy szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, és tegye lehetővé számukra is a házasságkötést.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 19:16
Illusztráció Fotó: algobonito98 Forrás: Shutterstock
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Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


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