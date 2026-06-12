Rendkívüli

Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is

Rendkívüli

Magyar Pétert nem igazolják a számok: a baloldali tényellenőrök szerint sem igaz, amit a megörökölt gazdasági helyzetről állított

orbán balázspedagógusnemzeti közszolgálati egyetem

Orbán Balázs szerint szabadságot biztosított a tanároknak a továbbképzés, kár lenne megszüntetni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Orbán Balázs szerint a tanártovábbképzés és a tanárképzés átalakítása nem a pedagóguspálya erősítését szolgálja, hanem szakmai koordinációt és fontos képzőhelyeket veszélyeztet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 18:47
Forrás: Orbán Balázs FB-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus azt írta, hogy 

az NKE olyan környezetet kínál a leendő pedagógusoknak, ahol a szakmai felkészültség mellett a közösség iránti felelősség, az állampolgári nevelés, a vezetői készségek és a nemzet iránti elkötelezettség is hangsúlyt kap. 

Szerinte az intézmény pedagógusképzése gyakorlatorientált szemléletre épül, és olyan tanárokat kíván képezni, akik nemcsak szaktárgyukat ismerik magas szinten, hanem képesek közösséget vezetni, konfliktusokat kezelni és helytállni az iskolai mindennapokban.

Orbán Balázs bejegyzése végén úgy fogalmazott: 

Magyarországnak jól felkészült, elhivatott pedagógusokra van szüksége, ezért minden olyan intézményre szükség van, amely ezt a célt szolgálja.

„Aki a tanárokba fektet, az a jövőbe fektet. Ehhez képest a mostani oktatási kormányzat egyik első lépése, hogy egy fontos képzőhelyet megszüntet. Hát, mit mondjak, nem jó kezdés. Mindenkinek megértem a felháborodását” – írta. 

Az új oktatási miniszter, Lannert Judit a mai napon nyilatkozta azt, hogy megszüntetik az NKE tanítóképző karát. Lapunkkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium később azt közölte, hogy a jövő héten még egyeztetnek az NKE-vel ennek részleteiről. 

Borítókép: (Forrás: Orbán Balázs facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu