Orbán Balázs szerint szabadságot biztosított a tanároknak a továbbképzés, kár lenne megszüntetni

A politikus azt írta, hogy

az NKE olyan környezetet kínál a leendő pedagógusoknak, ahol a szakmai felkészültség mellett a közösség iránti felelősség, az állampolgári nevelés, a vezetői készségek és a nemzet iránti elkötelezettség is hangsúlyt kap.

Szerinte az intézmény pedagógusképzése gyakorlatorientált szemléletre épül, és olyan tanárokat kíván képezni, akik nemcsak szaktárgyukat ismerik magas szinten, hanem képesek közösséget vezetni, konfliktusokat kezelni és helytállni az iskolai mindennapokban.

Orbán Balázs bejegyzése végén úgy fogalmazott:

Magyarországnak jól felkészült, elhivatott pedagógusokra van szüksége, ezért minden olyan intézményre szükség van, amely ezt a célt szolgálja.

„Aki a tanárokba fektet, az a jövőbe fektet. Ehhez képest a mostani oktatási kormányzat egyik első lépése, hogy egy fontos képzőhelyet megszüntet. Hát, mit mondjak, nem jó kezdés. Mindenkinek megértem a felháborodását” – írta.

Az új oktatási miniszter, Lannert Judit a mai napon nyilatkozta azt, hogy megszüntetik az NKE tanítóképző karát. Lapunkkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium később azt közölte, hogy a jövő héten még egyeztetnek az NKE-vel ennek részleteiről.