Leállt a Facebook, kormány nélkül maradt Magyarország – Magyar Péter kritikusai lecsapták a magas labdát
A Facebook, az Instagram és a Messenger péntek délutáni globális leállása után sokan lecsapták a magas labdát, és üzentek Magyar Pétéknek. A Tisza-kabinet kritikusai korábban többször is felhívták a figyelmet, hogy az új kormány a valódi kormányzati teljesítmény helyett elsősorban a közösségi médiában folytatott kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Ezért gyakran a „Facebook-kormányzás” kifejezéssel illetik működésüket.
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