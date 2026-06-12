Gyurcsány Ferenc elárulta, mit tartogatnak számára a következő évek

A korábbi miniszterelnök arról is mesélt, hogy volt benne izgalom, amikor íróként kijött újra az emberek közé, mert azt mondta, hogy kijött abból a gyakorlatból, hogy emberek között legyen. Elmondása szerint nem tudta, hogy mire kell készülnie itt a könyvhéten, de szerethetőnek tartja ezeket a pillanatokat és örömmel konstatálja, hogy működik, amit most csinál.

Az írói munkásságának a folytatásáról elmondta, hogy regényeinek lesz folytatása, ugyanis az egy önálló életet élő sorozat, a megjelenéseik eddigi ritmusa alapján a következő akár már idén ősszel megjelenhet. A harmadik kötet kézirata már nagyon jól áll, azon dolgozik most. Azonban azt még nem tudja, hogy legújabb könyve után, – amely inkább egy „filozófiai-politikai nagy esszé – mi következik, bár már valami van a fejében ezzel kapcsolatban – tette hozzá.

A korábbi miniszterelnök azt is elárulta, hogy egyre többen biztatják egy újabb szakácskönyv írására, mert már nem lehet kapni a régit, és nem érdemes újra nyomni.