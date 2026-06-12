Nemcsak joga, de kötelessége is vizsgálni a jogrendszert megbontó jogszabályokat az Alkotmánybíróságnak

Az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi szerepe magában fogalja azt a kötelességet, hogy az alaptörvényt egyetlen és egységes dokumentumként védje. Az Alkotmánybíróság világossá tette, hogy beépülés nélkül egyetlen rendelkezés sem válhat az alaptörvény részévé. A „beépülési parancs” azt is jelenti, hogy

a módosítások nem eredményezhetnek feloldhatatlan ellentmondást az alaptörvény normái között

– hangsúlyozta az alkotmányjogász. Hozzátette: a határozat többségi indokolása nyitva hagyta a lehetőséget az alaptörvény-módosítások tartalmi vizsgálatára is adott esetekben: az Alkotmánybíróság vizsgálhatja a demokratikus jogállam alkotmányos tartalmi követelményeinek, garanciáinak és értékeinek a történeti érvényesülését, valamint alkotmányba foglalását.

Az alkotmányjogász azt is felidézte, hogy Pokol Béla kapcsolódó érvelése is korrelációt mutat Stumpf István vonatkozó okfejtésével. A szintén volt alkotmánybíró több korábbi alkotmánybírósági határozatban párhuzamos indokolást vagy különvéleményt fűzött hasonló ügyekhez, és gyakran egyetértett Stumpf Istvánnal az alaptörvény egységének és koherenciájának védelmében, valamint abban, hogy az Alkotmánybíróságnak alkotmányos szerepe van a jogrendszer hierarchiájának megőrzésében. Mindketten hangsúlyozzák az alaptörvény mint stabil, egységes dokumentum védelmét a jogbizonytalansággal szemben – emelte ki ifj. Lomnici Zoltán.

A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól az indítványa kapcsán erős közjogi megerősítést és politikai legitimációt várhat. Egy ilyen értelmező határozat világosan kimondaná, hogy az alaptörvény nem lehet egyedi politikai leszámolások eszköze, hanem általános, jövőre irányuló, stabil és koherens normaalkotásra van szükség

– hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. Hozzátette: ez preventív pajzsként szolgál a közjogi méltóságok védelmében. Majd azt is ismertette, hogy az absztrakt alkotmányértelmezési indítványokban nincs szigorú törvényi határidő. Az Alkotmánybíróság főszabályként ilyen esetekben soron kívül jár el, azonban a politikai aktualitás miatt is gyorsabb eljárás a valószínű.