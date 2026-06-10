Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

A kampányban jól hangzott, de kormányon már nem kíváncsi az emberek véleményére a Tisza

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Megszegte ígéretét az új kormány.

Erős Hunor
2026. 06. 10. 5:12
Fotó: Polyák Attila
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– A kirakatban azt mondják, hogy megkérdeznek mindenkit, valójában utoljára a Nemzet hangja konzultációjukon kérdezték meg az emberek véleményét. Ha hihetünk a senki által nem hitelesített számaiknak, akkor 1,1 millió ember mondta el ott a véleményét, ami „kicsit” kevesebb, mint a teljes magyar lakosság – mutatott rá Szűcs Gábor. Hozzátette: vannak reprezentatív mérések, amelyek révén kevesebb megkérdezett révén is leszűrhető az emberek véleménye, azonban vannak olyan kérdések is, amelyek esetében ennél erősebb felhatalmazás kell.

Amikor azt mondják, hogy ők azért akarják elzavarni – abszurd módon – a köztársasági elnököt, és azért lépnek fel vele szemben ilyen erőszakosan, mert »erre szavazott a nép«, az egész egyszerűen hazugság, nem erre szavaztak

– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: arra szavaztak, hogy a Tisza Párt alakítson kormányt, ezt pedig egyetlenegyszer sem kérdőjelezte meg senki. Arra senki nem szavazott, hogy a köztársasági elnököt elzavarják tisztségéből, és egy tiszás bábot ültessenek a helyére – erősített rá Szűcs Gábor.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy láthatóan egyelőre komoly gondjai vannak a Tisza Pártnak az egyik legfőbb ígérete, a társadalmi egyeztetés végrehajtásával. Emlékezetes, hogy a kampányban rendre a társadalmi egyeztetés fontosságát hangsúlyozta a Tisza.

A korrektség jegyében azért érdemes megjegyezni, hogy igazi kuriózumként tegnap este Ruff Bálint nyújtotta be az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítást, igaz, az egyeztetés itt is elmaradt.

Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője ugyanakkor rámutatott: azzal a marketingszöveggel védekezik a Tisza-kormány, hogy április 12-én az emberek elmondták a véleményüket, hogy az egy „mindenre kiterjedő” népszavazás volt, és az emberek a rendszerváltás mellett szavaztak.

Ez engem mint demokratát felháborít, elvégre parlamenti demokrácia és jogállam van Magyarországon, aki rendszerváltást akar csinálni, az diktatúrát szeretne építeni, ebben nem kéne partnernek lenni

– jelentette ki Takács.

– Ezek a Gyurcsánytól átvett trükkök és taktikák százai, amit Magyar Péter most csinál – vélekedett Pócs János a kérdéssel kapcsolatban. A Fidesz országgyűlési képviselője figyelmeztetett: bármit mond Magyar Péter, annak mindig az ellenkezője az igaz.

Deák Dániel rámutatott: már a Telex is kifogásolta azt, hogy a tiszások egyéni képviselői indítványokként nyújtanak be olyan fontos kezdeményezéseket, mint az alaptörvény-módosítás, ami gyakorlatilag a lex Orbán néven elhíresült javaslatot fedi. Ez már önmagában is nagyon sok kérdést vet fel, miközben korábban azt kommunikálta Magyar Péter, hogy ilyen jellegű javaslat, illetve nem konzultáción alapuló döntés nem lesz az új összetételű parlamentben – emlékeztetett az elemző.

Mindez azt mutatja, hogy azokat az ígéreteket, amelyeket Magyar Péter a kampány alatt megfogalmazott, nem teljesíti

– hangsúlyozta. Rámutatott: ugyanez a helyzet a vendégmunkások kapcsán is, hiszen a tiszások azt mondták, hogy június elsejétől nem fognak külföldi munkavállalók Magyarországra jönni. S noha történt egy jogszabály-módosítás, de ettől függetlenül más jogcímen ugyanúgy érkezhetnek külföldi munkavállalók Magyarországra – magyarázta az elemző. Majd hangsúlyozta:

ezek az ígéretek jól hangzottak a kampányban, de kormányon ezeket nem fogják alkalmazni.


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Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

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