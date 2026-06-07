A Tisza túlhatalmi törekvéseinek áll az útjában a köztársasági elnök

A kormányfő egyre agresszívabb hadjárata a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett a Tisza-kormány alkotmánymódosítással akarja elérni a célját.

Magyar Péter kíméletlen követelőzését még Brüsszelben is észrevették, a gyakorlatilag szócsövükként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethet.

A magyarok jelentős részének a figyelmét sem kerülte el az a belátást nem tűrő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve.