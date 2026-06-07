Emlékezetes, hogy Magyar Péter már a választás estélyén beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Később a miniszterelnök azt mondta, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát az államfő. Bár a miniszterelnök által önkényesen kijelölt időpont lejárta után tempót váltottak Magyar Péter fenyegetőzései, Sulyok Tamás továbbra is kitart és nem enged a megfélemlítésnek.
A Tisza túlhatalmi törekvéseinek áll az útjában a köztársasági elnök
Ha egy államfő a nemzet egységét testesíti meg, az minden magyarnak jó.
A kormányfő egyre agresszívabb hadjárata a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett a Tisza-kormány alkotmánymódosítással akarja elérni a célját.
Magyar Péter kíméletlen követelőzését még Brüsszelben is észrevették, a gyakorlatilag szócsövükként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethet.
A magyarok jelentős részének a figyelmét sem kerülte el az a belátást nem tűrő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve.
Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: Csudai Sándor)
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