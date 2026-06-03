Brüsszel húzhatja keresztbe Magyar Péter tervét

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Tisza-kormány módosítását, hazai szinten korlátozottak a lehetőségek, még akkor is, ha a változtatás látványosan sérti a jogállamiság elvét. Uniós vonatkozásban azonban más a helyzet: a jogállamisági kondicionalitási rendelet és a helyreállítási alap normafeltételei védik a bírói függetlenséget és az intézményi stabilitást.

Ha a módosítás rendszerszintű visszalépést okoz, a Bizottság eljárást indíthat, pénzek visszatartásával fenyegetve

– hívta fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán. Rámutatott: ez nem állítja meg azonnal a hazai folyamatot, de hosszú távon komoly következményei lehetnek. Egy láthatóan célzott, személyre szabott alkotmánymódosítás, amely közjogi méltóságok mandátumát rövidíti le, könnyen ütközhet ezekkel az uniós jogelvekkel, és indokolhatja a további kötelezettségszegési eljárásokat vagy pénzbírságokat – tette hozzá.

Aggályos lehet a Tisza terve

Súlyos aggályokat vet fel, hogy lényegében Sulyok Tamás személyére szabottan akarnak Alaptörvény módosítani, és ezek az aggályok jogosak a jogállamiság szempontjából

– hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette: a magyar jog nem tiltja explicit módon a személyre szabott alkotmánymódosítást, ellentétben például a német alapjogi védelemmel az „Einzelfallgesetz”-cel szemben. Ugyanakkor az ilyen típusú törvényalkotás súlyosan sértheti a jogbiztonságot, illetve a hatalommegosztás elvét. Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata – például a bírói nyugdíjazás ügyében – hangsúlyozta a bírói és közjogi függetlenség fontosságát.