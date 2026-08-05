Ilyet még nem olvasott! A portugál futball-legenda szavai minden képzeletet felülmúlnak
Az egy hete tartó FIFA-botrány kapcsán nagyon sokan szólaltak már meg. De olyan éles kirohanást, amit a portugálok egykori futball-legendája, Luis Figo intézett Gianni Infantino felé, még nem láttunk.
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