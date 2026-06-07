Jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni

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Erős üzenetet hordoz a Sándor-palota előtti tüntetés.

Erős Hunor
2026. 06. 07. 22:51
Fotó: Havran Zoltán
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Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
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Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter már a választás estéjén tartott beszédében Sulyok Tamás lemondását követelte. Mivel a miniszterelnök vágya nem teljesült azonnal, ezért határidőt szabott: felszólította a köztársasági elnököt, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát. Az önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek Magyar Péter fenyegetései, azonban az államfő nem tett eleget ennek az akaratnak sem és nem engedett a megfélemlítésnek.

Magyar Péter egyre erőltetettebb próbálkozása a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, mivel ehhez Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, így a miniszterelnök alkotmánymódosítással akarják elérni a célját.

Magyar Péter egyre látványosabb támadásai még a brüsszeli elitnek is szemet szúrtak, a szócsövükként funkcionáló Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja a miniszterelnöknek abból, amit jelenleg csinál. Ugyanis a terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethetnek.

Még a magyarok jelentős része is felkapta a fejét arra a már-már megrögzött vágyra, hogy kormányfő minden áron leváltaná Sulyok Tamást. Ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve. 

Borítókép: A tüntetés (Fotó: Havran Zoltán)


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