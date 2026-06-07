Jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni

Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter már a választás estéjén tartott beszédében Sulyok Tamás lemondását követelte. Mivel a miniszterelnök vágya nem teljesült azonnal, ezért határidőt szabott: felszólította a köztársasági elnököt, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát. Az önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek Magyar Péter fenyegetései, azonban az államfő nem tett eleget ennek az akaratnak sem és nem engedett a megfélemlítésnek.

Magyar Péter egyre erőltetettebb próbálkozása a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, mivel ehhez Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, így a miniszterelnök alkotmánymódosítással akarják elérni a célját.