Sulyok Tamás köztársasági elnök nem enged a megfélemlítésnek, Magyar Péter fenyegetése szintet lépett

A Velencei Bizottság elé került az ügy

Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este is, de már korábbi megszólalásaiban is hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait, ahogyan azt a kormány és az Országgyűlés képviselői is teszik. Felhívta a figyelmet: az áprilisi országgyűlési választások után a kormánypárt és a miniszterelnök nyilatkozatai alapján egyre erősebben jelent meg az az igény, hogy újraértelmezzék a köztársasági elnök szerepét. Sulyok Tamás szerint

különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.

A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök a minap a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi precedensek szerint a közjogi tisztségviselők politikai nyomásgyakorlással történő eltávolítása súlyos jogállamisági aggályokat vethet fel.

Sulyok Tamásnak jók az esélyei

Bóka János a fentebb említett bejegyzésében egyébként rámutatott arra is, hogy a Velencei Bizottság szerint a személyre szabott jogalkotás – aminek célja valakinek az ellehetetlenítése vagy helyzetbe hozása – egyértelműen ellentétes a jogállamisággal. Ezt az alapelvet a Velencei Bizottság számos véleményében kimondta. Bóka János felidézett néhány esetet is, hogy alátámassza állítását:

„A Bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak (az úgynevezett ad hominem jogalkotás), ellentétesek a jogállamisággal.”

„Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”

„A Bizottság visszatérően aggodalmát fejezte ki az ad hominem jogalkotás elfogadásával szemben, ami valójában nem a [szabályozási] rendszer javítását, hanem hivatalban lévő személyek elmozdítását célozza.”

A fideszes képviselő rámutatott: ha ez megtörténhet, akkor a köztársasági elnöki intézmény végzetesen megrendül és a Tildy-ügy párhuzama itt is megáll. Szerinte innentől kezdve a köztársasági elnök pozíciója a mindenkori parlamenti kétharmad politikai érdekeitől függ, és a köztársasági elnök megszűnik pártpolitikai értelemben semleges szereplő lenni.

„Az igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán többször is hangsúlyozta elkötelezettségét a jogállamiság és a szakmaiság követelményei mellett. Most lehetősége van mindezt bizonyítani” – írta Bóka János.