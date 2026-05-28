demokráciademokrácia sérülékenységTisza-kormányMagyar Péter

Magyar Péter szembe megy az alkotmánnyal és az európai demokratikus értékekkel

A Tűzfalcsoport által megkérdezett szakértők azt elemezték, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt miért folytatja a választási győzelme utáni időszakban is a társadalmi polarizációt, a Fidesz-szimpatizánsok elleni uszítást, ahelyett, hogy a parlamenti többség birtokában a kormányzati program megvalósítására és a társadalmi béke helyreállítására összpontosítana.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 11:58
Magyar Péter miniszterelnök Orbán Anita külügyminiszter Parlament Országgyűlés plenáris ülése A Tisza-kormány minisztereinek eskütétele Hatlaczki Balázs
Közjogi tisztségviselők mandátumának védelme

A közjogi tisztségviselők, így a köztársasági elnök, az alkotmánybírák, az ombudsman és mások fenyegetése és mandátumuk megszakítására irányuló nyomás csak akkor jogszerű, ha az alaptörvényben foglalt eljárást követi.

A lap szerint Magyar Péter a boldog tudatlanság állapotában fenyeget, és azt szajkózza, hogy az államfő nem konszenzusos jelölt. Ilyen eddig egy politikai paktum eredményeként Göncz Árpád volt, a többi államfő a többségi politikai erők jelöltje volt.

Nemzetközi precedensek (Velencei Bizottság véleményei, EJEB Baka v. Hungary) védik a közjogi tisztségviselők függetlenségét a politikai nyomással szemben. Ha a cél az ellenőrző intézmények kiiktatása, az sértheti az alaptörvény Q cikkét (nemzetközi jogi együttműködés) és az európai jogállamisági sztenderdeket.

 

A többség és a jog korlátai

Magyar Péter hivatkozása a közvélemény-kutatókra és az állítólagos 80 százalékos támogatásra nem teheti jogszerűvé az alkotmányos kereteken kívüli cselekvést.

Az ausztriai 1938-as népszavazás (99,73 százalék az Anschlussra) klasszikus példa arra, hogy a többségi akarat sem legitimálhatja a jogállam lebontását vagy a kisebbségek üldözését. Az alaptörvény I. cikk 3. bekezdése szerint alapjog-korlátozás csak törvényben, szükséges és arányos módon lehetséges. A politikai kisebbség megfélemlítése nem felel meg ennek.

 

A jogi ellenállás szükségessége

A nyolc közjogi méltóságnak nem szabad önszántából lemondania, vállalniuk kell a jogi harcot hazai (AB) és nemzetközi (EJEB, Velencei Bizottság) fórumokon –  mondták el a Tűzfalcsoportnak nyilatkozó szakértők.

Ha kiderül, hogy a valódi cél az egypártrendszer felé vezető intézményi kiürítés, az erodálhatja a mozgalom legitimitását. A demokrácia védelme megköveteli, hogy a jog eszközeit mindenkivel szemben következetesen alkalmazzuk, akár többség, akár kisebbség részéről jelentkezik túlkapás – állapítja meg a lap.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

