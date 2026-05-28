Újabb polgármester akadt ki Magyar Péter ötlete miatt

Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki polgármestere a közösségi oldalán fakadt ki amiatt, mert az önkormányzati vezetők fizetését a 2018-as szintre csökkentené a kormányfő. Nem ő az első baloldali polgármester, aki tiltakozik a felvetés ellen. A Tisza Párt kampányát eddig aktívan támogató Márki-Zay egyenesen azt mondta, hogy nem erre szavaztak áprilisban. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) is aggályokat fogalmazott meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 12:42
Siófok polgármestere Facebook
– És itt megnyílik a lehetőség a Tisza Párt előtt, hogy a parlament, a köztársasági elnök meg a különböző méltóságok után az önkormányzatokat is elfoglalja, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk.

És őszintén szólva ez nem az, amire szavaztunk áprilisban

– fogalmazott Márki-Zay Péter. Szerinte Magyar Péternek tisztáznia kell, hogy valódi demokráciát akar fékekkel és ellensúlyokkal, vagy mindent el akar foglalni.

Borítókép: Lengyel Róbert (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
