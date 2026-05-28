Magyarország közelébe érhetett az ebola

Feltételezett ebolás megbetegedés miatt szállítottak kórházba egy Ugandából visszatért személyt Felső-Ausztriában. Az első vérvizsgálat nem mutatott ki ebolafertőzést, de ezt egy második tesztnek is meg kell erősítenie, ráadásul a vírus több hétig is lappanghat a szervezetben. A beteget elkülönítésben tartják.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 13:43
Illusztráció: Ebola vírus minta Forrás: AFP
Felső-Ausztriában egy feltételezett ebolás megbetegedést vizsgálnak, miután szerdán szállítottak kórházba egy nőt a jelentkező tünetek miatt.

A helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy az érintett csak hétfőn tért vissza Ugandából, ahol a közelmúltban ebolás eseteket jelentettek. Az egészségügyi hatóságok azonnal reagáltak a vészhelyzetre. A beteget elkülönítették, és az orvosi előírásoknak megfelelően kezelték. Az első vérvizsgálat során szerencsére nem mutattak ki ebolafertőzést. Az ügyet azonban még nem tekintik lezártnak. 

A tartományi egészségügyi igazgatóság és az Urfahr környéki járási hatóság tájékoztatása szerint az első eredményt egy második vizsgálatnak is meg kell erősítenie.

Addig az érintett személy kórházi elkülönítésben marad.

A hatóságok szerda este megkezdték azon személyek felkutatását, akikkel a nő kapcsolatba léphetett. 

A kezelőorvosok szerint a beteg állapota stabil. A tervek szerint a következő órákban egy bécsi speciális fertőzőbeteg-klinikára szállítják át.
Az ebola fertőzött személyek testnedveivel való közvetlen érintkezés útján terjed. A lappangási idő akár három hétig is eltarthat. A helyzet Közép-Afrikában az utóbbi időszakban romlott, és Ugandából is jelentettek megbetegedéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
