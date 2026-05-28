Magyarország közelébe érhetett az ebola

Felső-Ausztriában egy feltételezett ebolás megbetegedést vizsgálnak, miután szerdán szállítottak kórházba egy nőt a jelentkező tünetek miatt.

A helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy az érintett csak hétfőn tért vissza Ugandából, ahol a közelmúltban ebolás eseteket jelentettek. Az egészségügyi hatóságok azonnal reagáltak a vészhelyzetre. A beteget elkülönítették, és az orvosi előírásoknak megfelelően kezelték. Az első vérvizsgálat során szerencsére nem mutattak ki ebolafertőzést. Az ügyet azonban még nem tekintik lezártnak.