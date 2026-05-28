Lőttek a turizmusnak, terrorveszély fenyegetheti Európát

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a villachi késes támadás iszlamista elkövetője. A biztonságpolitikai szakértő szerint a radikalizáció új formái komoly fenyegetést jelentenek. A turisták is célponttá válhatnak.

Szabó István
2026. 05. 28. 13:29
Gyertyákat gyújtó gyászoló emberek a késelés helyszínén az ausztriai Villachban Forrás: Képernyőkép
Az európai népesség kulturális önfeladása is aggasztó méreteket ölt, a szakértő szerint a közelmúltban egy brit polgármester beiktatási ünnepségén szervezett díszvacsorán nők nem vehettek részt, mert muszlim származású az új városvezető.

Ha ez ellen nem szólal fel egy női jogvédő szervezet vagy egy emberi jogokat védő szervezet sem, akkor onnantól kezdve Európa feladta az értékeit, és látni kell, hogy előbb-utóbb nem lesz szükség terrorra sem.

– mutatott rá Horváth József.

A szakértő szerint a turisták is célponttá válhatnak

Horváth József arra is figyelmeztetett, hogy a hasonló támadások kockázata a nyári időszakban különösen megnőhet. Úgy véli, a társadalmi és gazdasági feszültségek is növelik a veszélyt.

A radikalizálódás párosul ráadásul egy általános gazdasági hanyatlással is, és ha emiatt a befogadó államok szociális juttatásai csökkennek, akkor könnyen a jobban élő európai lakosság, nyáron pedig a turisták ellen fordulhatnak.

A szakértő szerint ez az elkeseredés és feszültség további eszkalációhoz vezethet:

Még dühösebbek, még elkeseredettebbek, még agresszívabbak lehetnek.

– összegezte Horváth József.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
