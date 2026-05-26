Saját partnerét tette államtitkárrá Kapitány István

• Személyi lojalitás vs. közérdek: egy miniszter saját korábbi szakmai hálózatából, ahol alárendeltként vagy partnerként működött együtt, hoz be közvetlen munkatársat. Ez alááshatja a döntéshozatal függetlenségét.

• Revolving door (forgóajtó): a magánszektor (multik és tanácsadás) és a kormányzat közötti gyakori átjárás tipikus példája. A külgazdaság különösen érzékeny terület a befektetésösztönzés, exporttámogatás, EU-s források révén, ahol a korábbi üzleti kapcsolatok előnyt jelenthetnek.

• Átláthatóság: a Zolnay Consulting Kft. korábbi ügyfelei és szerződései (különösen állami vagy közeli körökben) nem nyilvánosak teljes mértékben. Ilyen esetekben részletes vagyonnyilatkozat-vizsgálat és összeférhetetlenségi eljárás is indokolt lehetne.

Támogatói szerint Zolnay Judit nemzetközi tapasztalata, multinacionális háttere és sikeres tanácsadói pályafutása ideális felkészültséget biztosít a posztra. Kapitány István maga is kiemelte, hogy a jelölt segítheti a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítését. Ugyanakkor az átláthatóság hiánya és a szoros korábbi kapcsolat erősíti azt a narratívát, miszerint a magyar elit „belső keringése” folytatódik – most éppen a Tisza-kormány keretein belül.

A kinevezés jól illusztrálja a Tisza-kormány személyzeti politikájának az igazi arcát: a kiválasztás során szakértelem és a személyes kapcsolatok nem ritkán összemosódnak.

A tanácsadói piac Magyarországon erősen hálózatfüggő. Egy miniszter, aki korábban a tanácsadócég „arcaként” lépett fel, most kinevezi a cégvezetőt. Ez objektíven megkérdőjelezhető függetlenséget jelent – vélekedett a Tűzfalcsoport.

