Már a vásárlói véleményeket is hamisítják, ne dőljünk be mindennek!

Hogy szűrjük ki a hamis véleményeket? Ebben is segít a GVH

Van azonban több módszer is, melyek segíthetnek a hamis vélemények kiszűrésében.

Nyelvezet – Keressük a hétköznapi szóhasználattal írt, életszerűen megfogalmazott véleményeket. A túlzottan körülményesen, a mindennapi kommunikációban idegenül ható kifejezéseket tartalmazó véleményeket nagy valószínűséggel maga a kereskedő, egy marketingszakember vagy a mesterséges intelligencia írta.

Ismétlődő kifejezések, hasonlóságok – Ha több véleményben is ugyanazok a kifejezések jelennek meg, ugyanazokat a termékjellemzőket emelik ki, vagy hasonló felépítésűek, akkor előfordulhat, hogy a látszat ellenére ugyanabból a forrásból (pl. a kereskedőtől) származnak. A különböző termékeknél, illetve platformokon megjelenő kvázi egyező vélemények is gyanúra adhatnak okot.

Megugró értékelésszám – Szintén mesterséges beavatkozásra utalhat, ha hirtelen úgy nőtt meg rövid idő alatt a pozitív vagy negatív vélemények száma, hogy az például nem illeszkedik valamely, a termék értékesítésével kapcsolatos eseményhez (pl. kiárusításhoz, egyéb promócióhoz). Előfordulhat, hogy úgynevezett botokkal, azaz automatizált szoftverek segítségével növelték meg az értékelések számát.

Kizárólag jó értékelések – Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvassuk kétkedéssel, ha például kizárólag 5 csillagos értékelések jelennek meg.

Az intő jelek mellett több elővigyázatossági lépést is tehetünk, amelyekkel megóvhatjuk magunkat a hamis vélemények és értékelések okozta megtévesztésektől.

Ismerjük meg, hogy a platform, illetve a kereskedő hogyan kezeli a fogyasztói visszajelzéseket! – Nézzük meg a moderálási szabályokat, vagyis, hogy mi alapján értékeli a cég a fogyasztói véleményeket, és milyen szempontok szerint dönt a vélemények közzétételéről, illetve a közzététel megtagadásáról.

Több forrásra támaszkodjunk! – Ne csak a kereskedő oldalán, hanem a lehető legtöbb online felületen olvassuk el a véleményeket. Ha találunk ilyet, alapozzunk szakértői értékelésekre és megbízható forrásokra!

Ellenőrizzük a vélemény írójának profilját! – A valós vásárlók jellemzően változatos értékelésekkel rendelkeznek. A hamis profilok kevés, illetve kizárólag pozitív értékelésekkel rendelkezhetnek, vagy például nem rég, akár az értékelés napján kerülhettek regisztrálásra.

Ügyeljünk, hogy mire terjedhetnek ki a vélemények! – Egyes platformok és kereskedők korlátozhatják, hogy a vélemények miről szólhatnak és az értékelések mire vonatkozhatnak, kizárva például az ügyfélszolgálat vagy a kiszállítás minősítését.

Ellenőrizzük, hogy ki módosíthatja a véleményeket! – Egyes platformok és kereskedők módosíthatják vagy eltávolíthatják a fogyasztói véleményeket és értékeléseket, például a platform moderálási szabályainak megszegése miatt. Ez azonban további aggályt vethet fel abban az esetben, ha a moderáló erről nem értesíti a vélemény eredeti íróját.

További hasznos információkat kaphatnak a fogyasztói vélemények témakörével kapcsolatban a GVH honlapján a Gondolja végig higgadtan menüpont alatt. Az oldalon a versenyhatóság korábbi tájékoztató, figyelemfelhívó anyagai is megtalálhatóak.

