versenyhivatalcsalásGVH

Már a vásárlói véleményeket is hamisítják, ne dőljünk be mindennek!

Az online rendelések és vásárlások során gyakran lehet találkozni különböző fogyasztói véleményekkel és értékelésekkel. A Gazdasági Versenyhivatal arra figyelmeztet, hogy ezeknek sem szabad feltétlenül hinnünk.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 11:07
Figyelmeztetett a versenyhivatal, már a vásárlói véleményeket is hamisítják Forrás: MTVA / Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogy szűrjük ki a hamis véleményeket? Ebben is segít a GVH

Van azonban több módszer is, melyek segíthetnek a hamis vélemények kiszűrésében.

  • Nyelvezet – Keressük a hétköznapi szóhasználattal írt, életszerűen megfogalmazott véleményeket. A túlzottan körülményesen, a mindennapi kommunikációban idegenül ható kifejezéseket tartalmazó véleményeket nagy valószínűséggel maga a kereskedő, egy marketingszakember vagy a mesterséges intelligencia írta.
  • Ismétlődő kifejezések, hasonlóságok – Ha több véleményben is ugyanazok a kifejezések jelennek meg, ugyanazokat a termékjellemzőket emelik ki, vagy hasonló felépítésűek, akkor előfordulhat, hogy a látszat ellenére ugyanabból a forrásból (pl. a kereskedőtől) származnak. A különböző termékeknél, illetve platformokon megjelenő kvázi egyező vélemények is gyanúra adhatnak okot.
  • Megugró értékelésszám – Szintén mesterséges beavatkozásra utalhat, ha hirtelen úgy nőtt meg rövid idő alatt a pozitív vagy negatív vélemények száma, hogy az például nem illeszkedik valamely, a termék értékesítésével kapcsolatos eseményhez (pl. kiárusításhoz, egyéb promócióhoz). Előfordulhat, hogy úgynevezett botokkal, azaz automatizált szoftverek segítségével növelték meg az értékelések számát. 
  • Kizárólag jó értékelések – Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvassuk kétkedéssel, ha például kizárólag 5 csillagos értékelések jelennek meg.

Az intő jelek mellett több elővigyázatossági lépést is tehetünk, amelyekkel megóvhatjuk magunkat a hamis vélemények és értékelések okozta megtévesztésektől.

  • Ismerjük meg, hogy a platform, illetve a kereskedő hogyan kezeli a fogyasztói visszajelzéseket! – Nézzük meg a moderálási szabályokat, vagyis, hogy mi alapján értékeli a cég a fogyasztói véleményeket, és milyen szempontok szerint dönt a vélemények közzétételéről, illetve a közzététel megtagadásáról.
  • Több forrásra támaszkodjunk! – Ne csak a kereskedő oldalán, hanem a lehető legtöbb online felületen olvassuk el a véleményeket. Ha találunk ilyet, alapozzunk szakértői értékelésekre és megbízható forrásokra!
  • Ellenőrizzük a vélemény írójának profilját! – A valós vásárlók jellemzően változatos értékelésekkel rendelkeznek. A hamis profilok kevés, illetve kizárólag pozitív értékelésekkel rendelkezhetnek, vagy például nem rég, akár az értékelés napján kerülhettek regisztrálásra.
  • Ügyeljünk, hogy mire terjedhetnek ki a vélemények! – Egyes platformok és kereskedők korlátozhatják, hogy a vélemények miről szólhatnak és az értékelések mire vonatkozhatnak, kizárva például az ügyfélszolgálat vagy a kiszállítás minősítését.
  • Ellenőrizzük, hogy ki módosíthatja a véleményeket! – Egyes platformok és kereskedők módosíthatják vagy eltávolíthatják a fogyasztói véleményeket és értékeléseket, például a platform moderálási szabályainak megszegése miatt. Ez azonban további aggályt vethet fel abban az esetben, ha a moderáló erről nem értesíti a vélemény eredeti íróját.

További hasznos információkat kaphatnak a fogyasztói vélemények témakörével kapcsolatban a GVH honlapján a Gondolja végig higgadtan menüpont alatt. Az oldalon a versenyhatóság korábbi tájékoztató, figyelemfelhívó anyagai is megtalálhatóak. 
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.