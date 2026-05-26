Nem fogadta el a bizottság a médiahatóság beszámolóját

Nem fogadta el az Országgyűlés bizottsága az NMHH tavalyi költségvetési beszámolóját. A döntést éles vita előzte meg a közmédia működési költségeiről, a jutalmazásokról és a Médiatanács finanszírozásáról.

2026. 05. 26. 12:09
Borítókép: Koltay András, az NMHH elnöke (Fotó: Mirkó István)
Mint ismert, a Tisza-kormány közmédiát érintő átvilágítása után már megjelentek azok a baloldali médiapiaci szereplők is, amelyek aktívan részt vennének a közmédia és a teljes magyar médiaszabályozás átalakításában – írta meg az Ellenpont.

A lap ismertette a Médiafórum Egyesület háttéranyagát, amelyet többek között a 444-et és a Lakmuszt kiadó Magyar Jeti, az Átlátszó, a Direkt36, a Magyar Hang, a Magyar Narancs és a Partizán részvételével készítettek. Az írás szerint

ezek a szerkesztőségek a kampányban nyíltan vagy közvetve a Tisza Párt politikai felemelkedését segítették, most pedig beleszólnának abba, milyen legyen az új közmédia és a sajtó finanszírozása.

 Az Ellenpont úgy értékeli, hogy a dokumentum nem pusztán szakmai javaslatcsomag, hanem politikai igénybejelentés: a Médiafórum szereplői részt akarnak venni a jogalkotási folyamatban, az állami médiapénzek újraosztásában és a közmédia jövőjének meghatározásában.

A cikk külön kitér a Médiafórum tagjainak finanszírozási hátterére is. Az Ellenpont szerint a magukat függetlennek nevező médiumok közül több jelentős külföldi támogatásokból működik, példaként említve az Open Society Foundationt, a German Marshall Fundot, a National Endowment for Democracyt, a USAID-hez kötött forrásokat és más nemzetközi támogatási csatornákat. Ennek alapján nem független szakmai szereplők, hanem

politikailag elkötelezett, külföldről finanszírozott médiumok kérnek beleszólást a magyar médiarendszer átalakításába.

Az Ellenpont szerint a háttéranyagban szereplő javaslatok között az állami hirdetések erős korlátozása, az szja-felajánlási rendszer médiára való kiterjesztése, valamint a médiatulajdon-koncentráció újraszabályozása is megjelenik. A lap ezt úgy értelmezi, hogy a cél nemcsak a közmédia átalakítása, hanem a jobboldali médiatér gyengítése és a teljes sajtópiaci erőviszonyok újrarendezése lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
