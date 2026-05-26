Mint ismert, a Tisza-kormány közmédiát érintő átvilágítása után már megjelentek azok a baloldali médiapiaci szereplők is, amelyek aktívan részt vennének a közmédia és a teljes magyar médiaszabályozás átalakításában – írta meg az Ellenpont.
Nem fogadta el a bizottság a médiahatóság beszámolóját
Nem fogadta el az Országgyűlés bizottsága az NMHH tavalyi költségvetési beszámolóját. A döntést éles vita előzte meg a közmédia működési költségeiről, a jutalmazásokról és a Médiatanács finanszírozásáról.
A lap ismertette a Médiafórum Egyesület háttéranyagát, amelyet többek között a 444-et és a Lakmuszt kiadó Magyar Jeti, az Átlátszó, a Direkt36, a Magyar Hang, a Magyar Narancs és a Partizán részvételével készítettek. Az írás szerint
ezek a szerkesztőségek a kampányban nyíltan vagy közvetve a Tisza Párt politikai felemelkedését segítették, most pedig beleszólnának abba, milyen legyen az új közmédia és a sajtó finanszírozása.
Az Ellenpont úgy értékeli, hogy a dokumentum nem pusztán szakmai javaslatcsomag, hanem politikai igénybejelentés: a Médiafórum szereplői részt akarnak venni a jogalkotási folyamatban, az állami médiapénzek újraosztásában és a közmédia jövőjének meghatározásában.
A cikk külön kitér a Médiafórum tagjainak finanszírozási hátterére is. Az Ellenpont szerint a magukat függetlennek nevező médiumok közül több jelentős külföldi támogatásokból működik, példaként említve az Open Society Foundationt, a German Marshall Fundot, a National Endowment for Democracyt, a USAID-hez kötött forrásokat és más nemzetközi támogatási csatornákat. Ennek alapján nem független szakmai szereplők, hanem
politikailag elkötelezett, külföldről finanszírozott médiumok kérnek beleszólást a magyar médiarendszer átalakításába.
Az Ellenpont szerint a háttéranyagban szereplő javaslatok között az állami hirdetések erős korlátozása, az szja-felajánlási rendszer médiára való kiterjesztése, valamint a médiatulajdon-koncentráció újraszabályozása is megjelenik. A lap ezt úgy értelmezi, hogy a cél nemcsak a közmédia átalakítása, hanem a jobboldali médiatér gyengítése és a teljes sajtópiaci erőviszonyok újrarendezése lehet.
Borítókép: Koltay András, az NMHH elnöke (Fotó: Mirkó István)
