Nem fogadta el a bizottság a médiahatóság beszámolóját

A lap ismertette a Médiafórum Egyesület háttéranyagát, amelyet többek között a 444-et és a Lakmuszt kiadó Magyar Jeti, az Átlátszó, a Direkt36, a Magyar Hang, a Magyar Narancs és a Partizán részvételével készítettek. Az írás szerint

ezek a szerkesztőségek a kampányban nyíltan vagy közvetve a Tisza Párt politikai felemelkedését segítették, most pedig beleszólnának abba, milyen legyen az új közmédia és a sajtó finanszírozása.

Az Ellenpont úgy értékeli, hogy a dokumentum nem pusztán szakmai javaslatcsomag, hanem politikai igénybejelentés: a Médiafórum szereplői részt akarnak venni a jogalkotási folyamatban, az állami médiapénzek újraosztásában és a közmédia jövőjének meghatározásában.

A cikk külön kitér a Médiafórum tagjainak finanszírozási hátterére is. Az Ellenpont szerint a magukat függetlennek nevező médiumok közül több jelentős külföldi támogatásokból működik, példaként említve az Open Society Foundationt, a German Marshall Fundot, a National Endowment for Democracyt, a USAID-hez kötött forrásokat és más nemzetközi támogatási csatornákat. Ennek alapján nem független szakmai szereplők, hanem

politikailag elkötelezett, külföldről finanszírozott médiumok kérnek beleszólást a magyar médiarendszer átalakításába.

Az Ellenpont szerint a háttéranyagban szereplő javaslatok között az állami hirdetések erős korlátozása, az szja-felajánlási rendszer médiára való kiterjesztése, valamint a médiatulajdon-koncentráció újraszabályozása is megjelenik. A lap ezt úgy értelmezi, hogy a cél nemcsak a közmédia átalakítása, hanem a jobboldali médiatér gyengítése és a teljes sajtópiaci erőviszonyok újrarendezése lehet.