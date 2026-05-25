Mi ez, ha nem üzenet? A 2006-os gyurcsányi rendőrterror kulcsfiguráját választotta államtitkárának Magyar Péter 

Tóth Gábort, a rossz emlékű 2006-os gyurcsányi rendőrterror egyik felelősét nevezte ki rendészeti államtitkárnak Magyar Péter. Tóth a budapesti rendőrfőkapitány, Gergényi Péter helyettese volt, szerepe a korabeli események kapcsán már korábban is viták kereszttüzébe került: egy 2007-es rendőrségi vizsgálati jelentés szerint az ő feladata lett volna a bűnügyi biztosítási terv összeállítása, ilyen dokumentum azonban nem készült. Gyurcsány Ferenc kormánya budapesti rendőrfőkapitánnyá nevezte ki, majd 2010-ben a Fidesz-kormány menesztette, ezt követően a rendőrségtől is távozott. Most a Tisza Párt oldalán tér vissza, immár a rendőrség munkájának felügyeletére.

Forrás: Ellenpont
Tóth karrierjének a hűtlen kezelési botrány vetett véget

Az Ellenpont arra is kitér, hogy Magyar Péter új államtitkárnak a pályafutása botrányos körülmények között ért véget. 

A korabeli sajtó szerint egy névtelen feljelentő azt állította, hogy szakmailag indokolatlan volt a BRFK és az egyik polgárőr-szövetség közötti szerződés. A szóban forgó szerződést a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével kötötték 2008 nyarán; a megbízott 2009. március közepéig havi nettó 38 815 forintot, 2009. március 16. és az év vége között havi nettó 83 175 forintot kapott; a szerződést 2010-re nem hosszabbították meg – részletezi a portál.

20060920 Budapest Kormányellenes tüntetés a belvárosban Miután nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc miniszterelnök őszödi beszédének hangfelvétele, tüntetések kezdődtek Budapesten, ahol követelték Gyurcsány Ferenc azonnali távozását. Fotó: MW Archívum Népszabadság A képen: a tüntetők összecsapnak a rendőrökkel a belvárosban rohamrendőrök kiemelés intézkedés begyűjtés előállítás tüntetők begyűjtése
Az ügyben ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt nyomozást indítottak, és a sajtóban később az is felmerült, hogy a botránynak köze lehetett a Hagyó-ügyhöz is, amelyben végül a bíróság elítélte a volt főpolgármester-helyettest. Tóth végül elkerülte ezt a sorsot, az ügyben nem történt vádemelés.

Magyar Péter miniszterelnök tehát egy olyan rendőrségi vezetőt nevezett ki, aki a 2006-os események idején felső vezetői pozícióból követte a történteket,

ez pedig jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy az új miniszterelnök miként viszonyul a politikai és szakmai kritikákhoz, valamint a rendszerváltás utáni időszak egyik legvitatottabb közéleti epizódjához – összegez az Ellenpont portálon olvasható cikk

Borítókép: A 2006-os rendőrattak egyik áldozata, akinek kilőtték a szemét (Fotó: AFP/Magyar Nemzet/ Burger Zsolt)


