Mi ez, ha nem üzenet? A 2006-os gyurcsányi rendőrterror kulcsfiguráját választotta államtitkárának Magyar Péter 

Tóth karrierjének a hűtlen kezelési botrány vetett véget

Az Ellenpont arra is kitér, hogy Magyar Péter új államtitkárnak a pályafutása botrányos körülmények között ért véget.

A korabeli sajtó szerint egy névtelen feljelentő azt állította, hogy szakmailag indokolatlan volt a BRFK és az egyik polgárőr-szövetség közötti szerződés. A szóban forgó szerződést a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével kötötték 2008 nyarán; a megbízott 2009. március közepéig havi nettó 38 815 forintot, 2009. március 16. és az év vége között havi nettó 83 175 forintot kapott; a szerződést 2010-re nem hosszabbították meg – részletezi a portál.

Az ügyben ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt nyomozást indítottak, és a sajtóban később az is felmerült, hogy a botránynak köze lehetett a Hagyó-ügyhöz is, amelyben végül a bíróság elítélte a volt főpolgármester-helyettest. Tóth végül elkerülte ezt a sorsot, az ügyben nem történt vádemelés.

Magyar Péter miniszterelnök tehát egy olyan rendőrségi vezetőt nevezett ki, aki a 2006-os események idején felső vezetői pozícióból követte a történteket,

ez pedig jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy az új miniszterelnök miként viszonyul a politikai és szakmai kritikákhoz, valamint a rendszerváltás utáni időszak egyik legvitatottabb közéleti epizódjához – összegez az Ellenpont portálon olvasható cikk.