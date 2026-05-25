szélerőmű parkelektromos hálózatlengyelország

Van helye a szélnek a villamosenergia-mixben, de nem mindegy, hová telepítjük az erőműveket

Nehéz lenne Európában olyan gigantikus szélerőműparkot építeni, mint Chilében a sivatagban, de vannak ideális helyszínek. A szélenergia arányára is figyelni kell a villamosenergia-mixben, emellett mezőgazdasági és lakosságvédelmi, tájképi szempontokat is figyelembe kell venni.

M. Orbán András
2026. 05. 25. 6:37
Fotó: Fotó: feelthedrone / Shutterstock Forrás: Fotó: feelthedrone / Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jövőben a Balti-tenger lehet a következő régió, ahol jelentős fejlesztések jönnek létre ezen a területen. Lengyelország, Finnország és a Balti országok számára biztosíthat ez energiát. Erre példa a Balti Power nevű szélerőműpark több mint 1 GW kapacitással Lengyelország partjainál. A Földközi-tengeren is vizsgálják ezeknek a projekteknek a megvalósíthatóságát, azonban ott a gyorsan mélyülő partok, a gyengébb szelek és a turizmus akadályokat gördít ez elé. 

A másik fontos kérdés, mekkora aránya lehet a szélenergiának az adott ország villamosenergia-mixében. Erre Somosi Zoltán azt mondta, nagyban függ az adott ország adottságaitól. Általános esetben ez 20–40 százalék közé tehető, ez a mennyiség még könnyen integrálható az energiaellátásba. Ötven százalék felett azonban már fejlett elektromos hálózat szükséges, tárolási kapacitások és ideálisan valamilyen stabil kiegyensúlyozó áramtermelési mód, gondolhatunk itt akár vízenergiára vagy atomenergiára. Továbbá Európában számos tényező alakítja ezeknek a telepítését, ezek a környezetvédelmi és tájképi tényezők, emiatt az engedélyek kiállítása is lassabb. A lakossági szempontok is fontosak, akár a lakóövezetek közelsége vagy a mezőgazdasági termelésre szánt területekkel a kompetíció. Magyarország esetében 15-30 százalék lehetne optimálisan az aránya a szélenergiának, viszont csak adott területre lehetne szélerőműveket telepíteni: ilyen a Kisalföld, Mosonmagyaróvár térsége, a Mezőföld és bizonyos dél-keleti régiók. Ez már korábban is a szakmai párbeszéd tárgya volt, a szélenergia mennyiségének és arányának a növelése a következő 10-15 évben reális folyamatos fejlesztésekkel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.