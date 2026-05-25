Arne Slot végre kimondta azt, amire az összes rá kiakadt Liverpool-szurkoló várt

Nem tudott győzni a Liverpool a Premier League utolsó fordulójában hazai pályán a Brentford ellen, de az 1-1 is elég volt a Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik hely bebiztosításához. Címvédőként nem ilyen idényről álmodtak a Liverpool szurkolói, akik közül sokan már a pokolra kívánták Arne Slot edzőt. Az utolsó meccs után Slot kimondta, amit sokan régóta hallani akartak tőle.

2026. 05. 25. 7:25
A Premier League utolsó fordulója után Szoboszlai Dominikék edzője, Arne Slot végre elismerte azt, amit sok Liverpool-szurkoló hallani akart tőle
Slot igyekezett empátiát ébreszteni a drukkerekben:

– Mindent alaposan átgondoltam, és ahogy tudják, nem lehet minden döntés helyes, ezért butaság lenne itt ülni és azt mondani, hogy minden döntésem jó volt. De mielőtt meghoztam őket, mindig úgy éreztem, hogy azok a helyes döntések. Sokszor viszont döntést sem kellett hoznom, mert talán a Brentford elleni volt az első mérkőzés a idényben, amikor egyetlen akadémistának sem kellett leülnie a kispadra. Szóval ha egyetlen szóval kellene jellemeznem ezt az évadot, akkor az a szó a „sérüléshullám” lenne.

A Liverpool a minimumot teljesítette ebben az idényben

– Az volt a célunk, hogy teljesítsük a minimumot, és ez a minimum a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása volt – hangsúlyozta Slot. – Ha ránézünk a tabellára, láthatjuk, hogy nagy klubok sem tudtak kvalifikálni a BL-be vagy akár Európába. Az elmúlt években több topcsapatnak sem sikerült európai kupaszereplést érő helyen végeznie ebben a bajnokságban, ezért ezt soha nem vehetjük természetesnek, ugyanakkor egyértelmű, hogy többet szerettünk volna elérni.

A Liverpool edzője igyekezett árnyalni a képet csapata eredményeivel kapcsolatban.

– Az FA-kupából a későbbi győztes Manchester City ellen egy idegenbeli vereséggel estünk ki, és ott sokan vereséget szenvednek. A BL-ben két egymást követő évben kaptunk ki a Paris Saint-Germaintől, amelyet az elmúlt két évben egyetlen csapat sem tudott oda-visszavágós párharcban legyőzni. Egy mérkőzésen igen, a Chelsea a klubvilágbajnokságon, és talán majd most az Arsenal a BL-döntőben, de két meccsen senkinek sem sikerült. Szóval nem ezt szerettem volna elérni, amikor nekivágtunk az idénynek, de mindent figyelembe véve, ami történt velünk ebben az évben, most boldog vagyok, hogy sikerült kvalifikálnunk magunkat a Bajnokok Ligájába.

 

