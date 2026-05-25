Szoboszlai élő adásban dorgálta meg a mellette álló Kerkezt, aki most nagyon szomorú

Véget ért a Liverpool idénye vasárnap. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a pályán volt a Brentford ellen, ahol a csapat 1-1-es döntetlent játszott, ezzel meglett a Bajnokok Ligája-indulás a következő idényre. A vasárnap azonban nem róluk szólt az Anfielden, hanem a két búcsúzó legendáról: Mohamed Szalah és Andy Robertson volt a reflektorfényben. Szoboszlai és Kerkez a mérkőzés után közös interjút adott, amelyben a két távozó játékost is méltatták, de visszatekintettük a mögöttük hagyott, megpróbáltatásoktól abszolút nem mentes idényre.

2026. 05. 25. 5:45
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az első idényét zárták együtt a Liverpoolnál
Milyen volt Kerkez első idénye Liverpoolban?

Szoboszlaitól gyorsan jött a baráti válasz. – Összességében jó idénye volt Milosnak. 

Szerintem az elején ő is érezte, hogy több kell ennél, de nem kellett neki szólni, ezt tudta saját magától. Nem egyszerű egy ilyen nagy klubba megérkezni, még akkor is, ha korábban megmutatta magát ebben a bajnokságban.

Teljesen mások az elvárások az edzőtől, más karakterű csapat vagyunk, többet van nálunk a labda, próbálunk focizni. Ezt meg kellett tanulnia, de a szezon végére összeszedte magát és szerintem a következő idényben nem lesz kérdés – méltatta honfitársát Szoboszlai vezérhez méltóan.

Kerkeznek valóban nehezebben indult az idény, a negyedik fordulóban Arne Slot például már az első félidőben lecserélte a Burnley ellen. De idővel kivívta a helyét a kezdőben, és Liverpoolban a jövőt illetően abszolút nyugodtak. Kerkez beilleszkedésében kulcsszerepet játszott Andy Robertson is, a másik nagy távozó. A skót balhátvédnek noha Kerkez posztriválisa volt, de például az említett Burnley-meccs után is megvédte őt a kritikus hangoktól. Kerkez is legendaként hivatkozott rá az interjúban, s mint mondta, egymást hajtották végig és rengeteg hasznos tanáccsal látta el őt, amiért örökké hálás lesz. 

Kerkez előtt nagy feladat áll: – Tudom, hogy most egy nagyon komoly űrt kell betöltenem, ezért keményen kell dolgoznom a későbbiekben.

A teljes interjú, amelyben Szoboszlai a magyar válogatott soron következő mérkőzéseiről is beszélt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
