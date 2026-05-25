Szoboszlai élő adásban dorgálta meg a mellette álló Kerkezt, aki most nagyon szomorú

Milyen volt Kerkez első idénye Liverpoolban?
Szoboszlaitól gyorsan jött a baráti válasz. – Összességében jó idénye volt Milosnak.
Szerintem az elején ő is érezte, hogy több kell ennél, de nem kellett neki szólni, ezt tudta saját magától. Nem egyszerű egy ilyen nagy klubba megérkezni, még akkor is, ha korábban megmutatta magát ebben a bajnokságban.
Teljesen mások az elvárások az edzőtől, más karakterű csapat vagyunk, többet van nálunk a labda, próbálunk focizni. Ezt meg kellett tanulnia, de a szezon végére összeszedte magát és szerintem a következő idényben nem lesz kérdés – méltatta honfitársát Szoboszlai vezérhez méltóan.
