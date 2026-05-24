Az Anfield közönsége már a kezdés előtt az egyiptomit és a skótot éltette és egy-egy élőképpel is készültek nekik. Ahogy az utolsó mérkőzésen lenni szokott, a hazai játékosok a gyerekeikkel jöttek ki a pályára, emellett már a jövő évi hazai szerelésben léptek pályára.
Szalah egy dolgot hiába üldözött a búcsúmeccsén, Tóth Alex kezdett, de a szenzáció elmaradt
A Premier Leaue utolsó, 38. fordulójában a Liverpool a Brentfordot fogadta az Anfielden. A búcsúzó Mohamed Szalah gólt nem szerzett, de így is parádés gólpasszt osztott ki az utolsó liverpooli meccsén, Arne Slot együttese azonban így sem nyert, 1-1 lett a vége. Mindeközben a Bournemouth is hasonló eredményt ért el a Nottingham Forest otthonában, Tóth Alex az 57. percig volt a pályán. A Liverpool ezzel indulhat a Bajnokok Ligájában a következő idényben, míg a Bournemouth-ra az Európa-liga vár.
Ezt a búcsút még Mohamed Szalah is megkönnyezte
Az első ígéretes helyzetre a 19. percig kellett várni, amikor Ryan Gravenberhcet kaszálták el közvetlenül a tizenhatos előtt. A szabadrúgáshoz Szoboszlai és Szalah is odaállt, búcsúzó egyiptomi csavarta kapura, amely a kapufán csattant... Rákapcsolt a Liverpool, percekkel később Szoboszlai lövése ment mellé nem sokkal. A szünet előtt még mindkét kapu előtt adódott lehetőség, gól azonban nem született.
Szalah nagyon gólt akart lőni, ez nem jött össze, de az 58. percben villant, külsővel tetszetős labdát tett középre, amely gyakorlatilag az érkező Curtis Jones lábára volt varázsolva, nem lehetett kihagyni, 1-0 – Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Liverpoolban, amely új klubrekord, Steven Gerrardot hagyta le. Az öröm sokáig nem tartott, a 64. percben Kevin Schade fejjel egyenlített, 1-1.
A mérkőzés legmeghatóbb pillanata a 73. percben jött el, amikor Mohamed Szalahot Jeremie Frimpong váltotta. Az egyiptomi a könnyeivel küszködött, a stadion őt éltette, a társai megölelték, majd zárásnak egy utolsó csók az Anfield gyepén.
Aztán a 82. percben Robertson is lejött, ahogy Szalah, úgy a skót is kicsit megkönnyezte ezt a lemenetelt.
A tízperces hosszabbításban a Liverpool megnyerhette volna a meccset, de Florian Wirtz lábában maradt a három pont, aztán a 99. percben a túloldalt is kimaradt egy nagy helyzet. A Brentfordnak ez a gól kellett volna az európai kupainduláshoz.
Tóth Alex másodszor kezdett a Premier League-ben
A 21 éves középpályás február 10-e után ismét kezdett a Bournemouth színeiben, szép gesztus volt ez a csapatot az utolsó meccsén irányító Andoni Iraola vezetőedzőtől. A vendégek az első félidőben hátrányba kerültek a Nottingham Forest otthonában, aztán a fordulást követően Marcus Tavernier egyenlített. Iraola ezután, az 57. percben cserélte le Tóth Alexet.
További Sport híreink
Hol indul a Liverpool? És a Bournemouth?
Az utolsó fordulóban az Aston Villa 2-1-re nyert a Manchester City otthonában, így a negyedik helyen zárt, ami azt is jelenti, hogy a hatodik pozíció nem ér BL-indulást, ennek a Bournemouth-nál nem örülhetnek, persze, az Európa-liga-indulás így is óriási dolog. A Liverpool ötödikként zárt, amely még éppen BL-kvalifikációt jelent. Az igazi szenzációt az újonc Sunderland okozta, amely végül a hetedik helyen zárt, az utolsó körben a Chelsea-t győzte le 2-1-re.
- Bajnokok Ligája: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- Európa-liga: Bournemouth, Sunderland
- Konferencialiga: Brighton
A Tottenham pedig 1-0-ra nyert az Everton ellen, így a West Ham United a harmadik kieső az élvonalból.
Premier League, 38. (utolsó) forduló
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!