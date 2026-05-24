Szalah egy dolgot hiába üldözött a búcsúmeccsén, Tóth Alex kezdett, de a szenzáció elmaradt

Ezt a búcsút még Mohamed Szalah is megkönnyezte

Az első ígéretes helyzetre a 19. percig kellett várni, amikor Ryan Gravenberhcet kaszálták el közvetlenül a tizenhatos előtt. A szabadrúgáshoz Szoboszlai és Szalah is odaállt, búcsúzó egyiptomi csavarta kapura, amely a kapufán csattant... Rákapcsolt a Liverpool, percekkel később Szoboszlai lövése ment mellé nem sokkal. A szünet előtt még mindkét kapu előtt adódott lehetőség, gól azonban nem született.

Szalah nagyon gólt akart lőni, ez nem jött össze, de az 58. percben villant, külsővel tetszetős labdát tett középre, amely gyakorlatilag az érkező Curtis Jones lábára volt varázsolva, nem lehetett kihagyni, 1-0 – Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Liverpoolban, amely új klubrekord, Steven Gerrardot hagyta le. Az öröm sokáig nem tartott, a 64. percben Kevin Schade fejjel egyenlített, 1-1.

A mérkőzés legmeghatóbb pillanata a 73. percben jött el, amikor Mohamed Szalahot Jeremie Frimpong váltotta. Az egyiptomi a könnyeivel küszködött, a stadion őt éltette, a társai megölelték, majd zárásnak egy utolsó csók az Anfield gyepén.

Aztán a 82. percben Robertson is lejött, ahogy Szalah, úgy a skót is kicsit megkönnyezte ezt a lemenetelt.

A tízperces hosszabbításban a Liverpool megnyerhette volna a meccset, de Florian Wirtz lábában maradt a három pont, aztán a 99. percben a túloldalt is kimaradt egy nagy helyzet. A Brentfordnak ez a gól kellett volna az európai kupainduláshoz.

Tóth Alex másodszor kezdett a Premier League-ben

A 21 éves középpályás február 10-e után ismét kezdett a Bournemouth színeiben, szép gesztus volt ez a csapatot az utolsó meccsén irányító Andoni Iraola vezetőedzőtől. A vendégek az első félidőben hátrányba kerültek a Nottingham Forest otthonában, aztán a fordulást követően Marcus Tavernier egyenlített. Iraola ezután, az 57. percben cserélte le Tóth Alexet.