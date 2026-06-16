Baloldali szélsőségesek gyújtottak fel több Telekom-járművet Berlinben

A tűzoltókat egy szemtanú értesítette, a lángokat végül a kiérkező rendőrök oltották el. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

A baloldali szélsőségesek hadiipari együttműködés miatt támadtak

A támadók egy baloldali szélsőséges internetes oldalon közzétett közleményben azt írták: a Deutsche Telekom vezérigazgatója, Tim Höttges azon kijelentése váltotta ki az akciót, miszerint a hadiipart érdekes üzleti területnek tartja a vállalat számára.

A közlemény szerint a Telekom a Rheinmetall hadiipari vállalattal közösen drónelhárító rendszer fejlesztését tervezi. Az elkövetők azt írták, hogy az ilyen jellegű projekteket meg akarják támadni.

Az anonim csoport egyúttal szolidaritását fejezte ki a Palesztinai Akció Németország nevű baloldali szélsőséges szervezettel is, amely 2025 szeptemberében szabotázsakciót hajtott végre az izraeli Elbit Systems ulmi létesítménye ellen.

In der Nacht wurden sechs Fahrzeuge der Telekom abgefackelt - Pünktlich nach dem Aufstehen haben die Weltuntergangsverschwörer mal wieder ein Pamphlet zusammengeschustert und auf der einschlägig bekannten Plattform veröffentlicht, um diesen sinnfreien Nonsens zu rechtfertigen pic.twitter.com/fnEOiHTqJe — Benjamin Jendro (@Djeron7) June 15, 2026

A rendőrszakszervezet élesen reagált

A berlini rendőrszakszervezet kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a támadást. Benjamin Jendro szóvivő az X közösségi oldalon azt írta:

Pontosan ébredés után a világvége-összeesküvők ismét összedobtak egy pamfletet az ismert szélsőséges platformon, hogy megmagyarázzák ezt az értelmetlen cselekedetet.

A hatóságok államellenes indíttatású gyújtogatás gyanújával indítottak nyomozást.