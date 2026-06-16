Baloldali szélsőségesek gyújtottak fel több Telekom-járművet Berlinben

A tűzoltókat egy szemtanú értesítette, a lángokat végül a kiérkező rendőrök oltották el. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.
A baloldali szélsőségesek hadiipari együttműködés miatt támadtak
A támadók egy baloldali szélsőséges internetes oldalon közzétett közleményben azt írták: a Deutsche Telekom vezérigazgatója, Tim Höttges azon kijelentése váltotta ki az akciót, miszerint a hadiipart érdekes üzleti területnek tartja a vállalat számára.
A közlemény szerint a Telekom a Rheinmetall hadiipari vállalattal közösen drónelhárító rendszer fejlesztését tervezi. Az elkövetők azt írták, hogy az ilyen jellegű projekteket meg akarják támadni.
Az anonim csoport egyúttal szolidaritását fejezte ki a Palesztinai Akció Németország nevű baloldali szélsőséges szervezettel is, amely 2025 szeptemberében szabotázsakciót hajtott végre az izraeli Elbit Systems ulmi létesítménye ellen.
A rendőrszakszervezet élesen reagált
A berlini rendőrszakszervezet kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a támadást. Benjamin Jendro szóvivő az X közösségi oldalon azt írta:
Pontosan ébredés után a világvége-összeesküvők ismét összedobtak egy pamfletet az ismert szélsőséges platformon, hogy megmagyarázzák ezt az értelmetlen cselekedetet.
A hatóságok államellenes indíttatású gyújtogatás gyanújával indítottak nyomozást.
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