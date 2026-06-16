baloldaligyújtogatDeutsche Telekom AGBerlinszélsőséges

Baloldali szélsőségesek gyújtottak fel több Telekom-járművet Berlinben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több, a Deutsche Telekomhoz tartozó járművet gyújtottak fel baloldali szélsőségesek Berlinben hétfő hajnalban. Az elkövetők egy interneten közzétett önfeljelentő közleményben vállalták a felelősséget a támadásért, amelyet a vállalat hadiipari együttműködéseivel indokoltak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 16. 12:30
Illusztráció Kiégett autók Fotó: Paul Faith Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tűzoltókat egy szemtanú értesítette, a lángokat végül a kiérkező rendőrök oltották el. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

A baloldali szélsőségesek hadiipari együttműködés miatt támadtak

A támadók egy baloldali szélsőséges internetes oldalon közzétett közleményben azt írták: a Deutsche Telekom vezérigazgatója, Tim Höttges azon kijelentése váltotta ki az akciót, miszerint a hadiipart érdekes üzleti területnek tartja a vállalat számára.

A közlemény szerint a Telekom a Rheinmetall hadiipari vállalattal közösen drónelhárító rendszer fejlesztését tervezi. Az elkövetők azt írták, hogy az ilyen jellegű projekteket meg akarják támadni.

Az anonim csoport egyúttal szolidaritását fejezte ki a Palesztinai Akció Németország nevű baloldali szélsőséges szervezettel is, amely 2025 szeptemberében szabotázsakciót hajtott végre az izraeli Elbit Systems ulmi létesítménye ellen.

A rendőrszakszervezet élesen reagált

A berlini rendőrszakszervezet kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a támadást. Benjamin Jendro szóvivő az X közösségi oldalon azt írta:

Pontosan ébredés után a világvége-összeesküvők ismét összedobtak egy pamfletet az ismert szélsőséges platformon, hogy megmagyarázzák ezt az értelmetlen cselekedetet.

A hatóságok államellenes indíttatású gyújtogatás gyanújával indítottak nyomozást.

Borítókép: Kiégett autók (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSomogyi Győző

Szomorú vasárnap

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu