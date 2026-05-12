Európa háborúra készül: a Rheinmetall elkezdi a modern harcászati eszköz tömeggyártását

Új szintre emeli hadiipari termelését a Rheinmetall. A német védelmi konszern megkezdte kamikaze drónok gyártását, miközben a berlini kormány egyre nagyobb összegeket fordít modern fegyverrendszerek beszerzésére. Az FV-014-es típusú, száz kilométeres hatótávolságú drónokat teljes egészében európai gyártásban állítják elő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 13:36
Az FV-014-es típusú Kamikaze drón Forrás: AFP
A gyártás most kezdődik meg a vállalat neussi üzemében

A Rheinmetall szóvivője elmondta: az eszköz gyártása már megkezdődött a braunschweigi üzemben, ezt fogják kiterjeszteni a neussi létesítményre is, ahol a vállalat korábban autóalkatrészeket állított elő, de a jövőben katonai eszközök gyártására fogják használni. A vállalat néhány hónap alatt fejlesztette ki az FV-014-es típusú drónmodellt, amely 100 kilométeres hatótávolságú, egyszer használatos kamikaze drón. 

Akár 70 percig is képes a levegőben maradni, mielőtt a kijelölt célpontba belecsapódna. A gyártás teljes mértékben az Európai Unióban történik: magát a drónt Németországban, a hozzá tartozó robbanófejet pedig Olaszországban állítják elő. A német hadsereg nemrég 300 millió euró értékben rendelt a kamikaze drónokból, a Rheinmetall jövőre ütemezi az első szállítmányt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

