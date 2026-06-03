Új reménysugár Parajdon: megvan a terv a sóbánya megmentésére

Moldován István, a kitermelési részleg vezetője elmondta, hogy számos további beavatkozásra, illetve pénzre lenne szükségük a helyreállításhoz, de bányászati szempontból nem látja akadályát annak, hogy a látogatók előtt is megnyissák a nyolcvan éve lezárt Erzsébet-bánya egy részét.

Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen

– közölte Moldován az interjúban. Jogilag azonban nincs hatáskörük munkálatokat végezni, ezért engedélykérelmet nyújtottak be a hatóságokhoz. A részlegvezető kitért arra is, hogy dolgoznak azon, hogy beazonosítsák egy lehetséges új bánya helyét, a folyamat pedig részletes geológiai kutatást és tervezést igényel, ami hosszabb időt vesz igénybe. Az első adatokra vonatkozóan várják a szakhatóság kiértékelését és amint ez megvan, gazdasági és technológiai szempontok alapján folytatódhat az előkészítés. Leszögezte, hogy az új bánya megnyitását tekintve a biztonság a fő szempont, vagyis a Telegdy-bányarésznél fentebb kell legyen, kizárva a vízbetörés lehetőségét.

Ugyanúgy biztonsági fedőréteget kell hagynunk sóból, de a kezdeti felmérések azt mutatják, hogy a Telegdy-től nyugatabbra meg tudnánk nyitni egy új kitermelési részt. A tárnanyitás mindenképp a központi igazgatóság döntésétől függ, ők kell finanszírozást adjanak rá. Természetesen ehhez minisztériumi döntés is szükséges, de a befektetés kérdése teljesen rajtuk múlik

– emelte ki.