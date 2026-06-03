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Új reménysugár Parajdon: megvan a terv a sóbánya megmentésére

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Új fejlemények láttak napvilágot a parajdi sóbánya vonatkozásában, amit a Korond-patak vize tavaly májusban teljesen elárasztott. A szakemberek a nyolcvan éve lezárt Erzsébet-táró megnyitását szeretnék elérni, hogy az újra fogadhassa a látogatókat. A Hargita Népe című újságnak nyilatkozó kitermelési részlegvezető elmondta, hol tart a folyamat és mekkora esélyt lát arra, hogy az emberek ismét birtokba vehessék a parajdi turistalátványosságot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 1:00
A sóbánya tavaly, május 28-án Forrás: AFP
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Moldován István, a kitermelési részleg vezetője elmondta, hogy számos további beavatkozásra, illetve pénzre lenne szükségük a helyreállításhoz, de bányászati szempontból nem látja akadályát annak, hogy a látogatók előtt is megnyissák a nyolcvan éve lezárt Erzsébet-bánya egy részét.

Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen

– közölte Moldován az interjúban. Jogilag azonban nincs hatáskörük munkálatokat végezni, ezért engedélykérelmet nyújtottak be a hatóságokhoz. A részlegvezető kitért arra is, hogy dolgoznak azon, hogy beazonosítsák egy lehetséges új bánya helyét, a folyamat pedig részletes geológiai kutatást és tervezést igényel, ami hosszabb időt vesz igénybe. Az első adatokra vonatkozóan várják a szakhatóság kiértékelését és amint ez megvan, gazdasági és technológiai szempontok alapján folytatódhat az előkészítés. Leszögezte, hogy az új bánya megnyitását tekintve a biztonság a fő szempont, vagyis a Telegdy-bányarésznél fentebb kell legyen, kizárva a vízbetörés lehetőségét.  

Ugyanúgy biztonsági fedőréteget kell hagynunk sóból, de a kezdeti felmérések azt mutatják, hogy a Telegdy-től nyugatabbra meg tudnánk nyitni egy új kitermelési részt. A tárnanyitás mindenképp a központi igazgatóság döntésétől függ, ők kell finanszírozást adjanak rá. Természetesen ehhez minisztériumi döntés is szükséges, de a befektetés kérdése teljesen rajtuk múlik

– emelte ki.

Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát

A parajdi sóbánya Erdélyben található és a parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka. 2025-ben a bánya felett folyó Korond-patak áradása átszakította a természetes és mesterséges medret és a víz több víznyelőn át ömlött a bányába. A vízbetörés előtt már hetekkel próbálták megfékezni a szivárgást. A bánya környezetében folyamatos szivattyúzás zajlott, a hatóságok pedig helyi veszélyhelyzetet rendeltek el, miután egyre több víz jutott a föld alatti járatokba. A helyzet azonban gyorsan súlyosbodott, mivel a mederben kialakult sérülések és a korábban is ismert geológiai kockázatok miatt az édesvíz egyre nagyobb mennyiségben jutott a föld alatti üregekbe. Minden erőfeszítés ellenére a Telegdy-részleget sem sikerült megmenteni és 2025. május 29-én a bánya legfelső szintjét is elérte a víz.

Május 28-i felvételek a parajdi sóbányából

Egy évvel a katasztrófa után a bánya továbbra is víz alatt áll, miközben a helyiek még mindig abban bíznak, hogy egyszer újra élet költözhet a térség egyik legismertebb jelképébe.

 

 

Borítókép: A sóbánya tavaly, május 28-án (Fotó: AFP)

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